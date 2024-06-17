Трейлер фильма Проклятие «Зов могилы» (2024)

Проживающая в Лос-Анджелесе богатая семья корейского происхождения узнаёт, что страдает от духа разгневанного предка. Два шамана, эксперт по фэншуй и владелец похоронной фирмы в Корее должны извлечь из могилы гроб с телом прадеда и, не вскрывая, кремировать его как можно быстрее. Однако жадный сотрудник больницы, куда привезли останки на временное хранение, поверив слухам о спрятанных там сокровищах, открывает гроб, что приводит к ужасающим последствиям.
Страна: Южная Корея
Жанр: ужасы, триллер
Дата выхода в России: 13 июня 2024
В ролях: Чхве Мин Сик, Ким Го Ын, Ю Хэ Джин, Ли До Хён, Чон Джин Ги, Хон Со Джун
Режиссер: Чан Джэ Хён
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