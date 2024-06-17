Трейлер фильма Проклятие «Зов могилы» (2024)

Проживающая в Лос-Анджелесе богатая семья корейского происхождения узнаёт, что страдает от духа разгневанного предка. Два шамана, эксперт по фэншуй и владелец похоронной фирмы в Корее должны извлечь из могилы гроб с телом прадеда и, не вскрывая, кремировать его как можно быстрее. Однако жадный сотрудник больницы, куда привезли останки на временное хранение, поверив слухам о спрятанных там сокровищах, открывает гроб, что приводит к ужасающим последствиям.