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Трейлер фильма Проклятие «Зов могилы» (2024)

Трейлер фильма Проклятие «Зов могилы» (2024)

Автор:
17 июня 2024 17:39
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   триллеры   ужасы   Южная Корея   Ю Хэ Джин   2024   Чхве Мин Сик   Ким Го Ын   Ли До Хён   Чон Джин Ги   Хон Со Джун   Чан Джэ Хён   
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Проживающая в Лос-Анджелесе богатая семья корейского происхождения узнаёт, что страдает от духа разгневанного предка. Два шамана, эксперт по фэншуй и владелец похоронной фирмы в Корее должны извлечь из могилы гроб с телом прадеда и, не вскрывая, кремировать его как можно быстрее. Однако жадный сотрудник больницы, куда привезли останки на временное хранение, поверив слухам о спрятанных там сокровищах, открывает гроб, что приводит к ужасающим последствиям.

Страна: Южная Корея

Жанр: ужасы, триллер

Дата выхода в России: 13 июня 2024

В ролях: Чхве Мин Сик, Ким Го Ын, Ю Хэ Джин, Ли До Хён, Чон Джин Ги, Хон Со Джун

Режиссер: Чан Джэ Хён

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   триллеры   ужасы   Южная Корея   Ю Хэ Джин   2024   Чхве Мин Сик   Ким Го Ын   Ли До Хён   Чон Джин Ги   Хон Со Джун   Чан Джэ Хён   
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1  комментарий
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911
kan35 Полчаса назад
ерунда полнейшая
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1741 пост (1701 в горячем)
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