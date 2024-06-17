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Трейлер фильма "Подарок" (2024)

Трейлер фильма "Подарок" (2024)

Автор:
17 июня 2024 18:09
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Райан Гузман   Мэделин Логан   Альфонсо МакОли   Сэм Василенко   Саймера Джексон   Джейден Беттс   Сара Джейн МакКей   Амир Талай   Шей Рудольф   Дэвид Шефталл   США   Мэйсон Ши Джойс   Истон Рокет Сведа   Грег Киннер   айла фишер   Кристиан Диттер   2024   комедии   фильм   
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Гениальный мальчик обнаруживает, что может управлять временем, используя семейную реликвию. Вскоре он, со своими братом и сестрой, отправляется в прошлое, чтобы помирить своих родителей.

Страна: США

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 13 июня 2024

В ролях: Айла Фишер, Грег Киннер, Истон Рокет Сведа, Мэйсон Ши Джойс, Райан Гузман, Дэвид Шефталл, Шей Рудольф, Амир Талай, Сара Джейн МакКей, Джейден Беттс, Саймера Джексон, Сэм Василенко, Альфонсо МакОли, Мэделин Логан

Режиссер: Кристиан Диттер

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Райан Гузман   Мэделин Логан   Альфонсо МакОли   Сэм Василенко   Саймера Джексон   Джейден Беттс   Сара Джейн МакКей   Амир Талай   Шей Рудольф   Дэвид Шефталл   США   Мэйсон Ши Джойс   Истон Рокет Сведа   Грег Киннер   айла фишер   Кристиан Диттер   2024   комедии   фильм   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1741 пост (1701 в горячем)
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