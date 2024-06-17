Трейлер фильма "Подарок" (2024)

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Гениальный мальчик обнаруживает, что может управлять временем, используя семейную реликвию. Вскоре он, со своими братом и сестрой, отправляется в прошлое, чтобы помирить своих родителей.
Страна: США
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 13 июня 2024
В ролях: Айла Фишер, Грег Киннер, Истон Рокет Сведа, Мэйсон Ши Джойс, Райан Гузман, Дэвид Шефталл, Шей Рудольф, Амир Талай, Сара Джейн МакКей, Джейден Беттс, Саймера Джексон, Сэм Василенко, Альфонсо МакОли, Мэделин Логан
Режиссер: Кристиан Диттер
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