Трейлер фильма "Папа" (2023)

История Макса Бернала, который разрушил свою успешную карьеру и брак, чтобы стать менее успешным стендап-комиком.
Страна: США
Жанр: комедия, драма
Дата выхода в России: 13 июня 2024
В ролях: Бобби Каннавале, Роберт Де Ниро, Уильям Фицджеральд, Роуз Бирн, Вера Фармига, Вупи Голдберг, Тони Голдуин, Рэйнн Уилсон, Луис Роббинс, Дафна Рубин-Вега, Джимми Киммел, Джексон Фрейзер, Джо Пачеко, Тесс Голдвин, Элла Айберк, Грир Барнс, Алекс Планк, Никки Коллинз, Барзин Акаван, Эми Шиэн, Жаклин Нвабуезе, Джон Донован Уилсон, Матильда Лоулер, Брайан Бартон, Донна Вивино, Джек Пэрриш, Эдди А. Брайант
Режиссер: Тони Голдуин
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