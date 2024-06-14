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Трейлер фильма "Папа" (2023)

Трейлер фильма "Папа" (2023)

Автор:
14 июня 2024 18:16
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Эми Шиэн   Джимми Киммел   Джо Пачеко   Тесс Голдвин   Элла Айберк   Грир Барнс   Алекс Планк   Никки Коллинз   Барзин Акаван   Дафна Рубин-Вега   Жаклин Нвабуезе   Джон Донован Уилсон   Матильда Лоулер   Брайан Бартон   Донна Вивино   Джек Пэрриш   Эдди А. Брайант   США   Луис Роббинс   Рэйнн Уилсон   Вупи Голдберг   роуз бирн   Уильям Фицджеральд   роберт де ниро   Тони Голдуин   2023   Джексон Фрейзер   Тони Голдуин   Бобби Каннавале   Вера Фармига   комедии   драмы   фильм   
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История Макса Бернала, который разрушил свою успешную карьеру и брак, чтобы стать менее успешным стендап-комиком.

Страна: США

Жанр: комедия, драма

Дата выхода в России: 13 июня 2024

В ролях: Бобби Каннавале, Роберт Де Ниро, Уильям Фицджеральд, Роуз Бирн, Вера Фармига, Вупи Голдберг, Тони Голдуин, Рэйнн Уилсон, Луис Роббинс, Дафна Рубин-Вега, Джимми Киммел, Джексон Фрейзер, Джо Пачеко, Тесс Голдвин, Элла Айберк, Грир Барнс, Алекс Планк, Никки Коллинз, Барзин Акаван, Эми Шиэн, Жаклин Нвабуезе, Джон Донован Уилсон, Матильда Лоулер, Брайан Бартон, Донна Вивино, Джек Пэрриш, Эдди А. Брайант

Режиссер: Тони Голдуин

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Эми Шиэн   Джимми Киммел   Джо Пачеко   Тесс Голдвин   Элла Айберк   Грир Барнс   Алекс Планк   Никки Коллинз   Барзин Акаван   Дафна Рубин-Вега   Жаклин Нвабуезе   Джон Донован Уилсон   Матильда Лоулер   Брайан Бартон   Донна Вивино   Джек Пэрриш   Эдди А. Брайант   США   Луис Роббинс   Рэйнн Уилсон   Вупи Голдберг   роуз бирн   Уильям Фицджеральд   роберт де ниро   Тони Голдуин   2023   Джексон Фрейзер   Тони Голдуин   Бобби Каннавале   Вера Фармига   комедии   драмы   фильм   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1739 постов (1699 в горячем)
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