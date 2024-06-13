Трейлер фильма "Вторая жизнь Гарольда Фрая" (2023)

Узнав, что его давняя подруга, с которой они 20 лет были в ссоре, неизлечимо больна, Гарольд Фрай берет с нее обещание жить, пока они не увидятся, и отправляется к ней через всю Англию… пешком. На своем пути Гарольд сталкивается с большим количеством трудностей, встречает много участия и тепла, преодолевает собственные страхи и барьеры и параллельно становится национальной знаменитостью.
Страна: Великобритания
Жанр: драма
Дата выхода в России: 13 июня 2024
В ролях: Джим Бродбент, Пенелопа Уилтон, Моника Госсманн, Джозеф Майделл, Линда Бэссетт, Эрл Кейв, Ян Портер, Пол Торнли, Клэр Рашбрук, Тревор Фокс, Ник Сэмпсон, Бетан Куллинан, Маанув Тиара, Адам Джексон-Смит, Дэниел Фрогсон, Наоми Виртнер, Джой Ричардсон
Режиссер: Хетти МакДональд
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