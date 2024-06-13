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Трейлер фильма "Вторая жизнь Гарольда Фрая" (2023)

Трейлер фильма "Вторая жизнь Гарольда Фрая" (2023)

Автор:
13 июня 2024 19:16
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Эрл Кейв   Джой Ричардсон   Наоми Виртнер   Дэниел Фрогсон   Адам Джексон-Смит   Маанув Тиара   Бетан Куллинан   Ник Сэмпсон   Тревор Фокс   Клэр Рашбрук   Пол Торнли   фильм   Линда Бэссетт   Джозеф Майделл   Моника Госсманн   Хетти МакДональд   2023   Джим Бродбент   Пенелопа Уилтон   Ян Портер   Великобритания   драмы   
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Узнав, что его давняя подруга, с которой они 20 лет были в ссоре, неизлечимо больна, Гарольд Фрай берет с нее обещание жить, пока они не увидятся, и отправляется к ней через всю Англию… пешком. На своем пути Гарольд сталкивается с большим количеством трудностей, встречает много участия и тепла, преодолевает собственные страхи и барьеры и параллельно становится национальной знаменитостью.

Страна: Великобритания

Жанр: драма

Дата выхода в России: 13 июня 2024

В ролях: Джим Бродбент, Пенелопа Уилтон, Моника Госсманн, Джозеф Майделл, Линда Бэссетт, Эрл Кейв, Ян Портер, Пол Торнли, Клэр Рашбрук, Тревор Фокс, Ник Сэмпсон, Бетан Куллинан, Маанув Тиара, Адам Джексон-Смит, Дэниел Фрогсон, Наоми Виртнер, Джой Ричардсон

Режиссер: Хетти МакДональд

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Эрл Кейв   Джой Ричардсон   Наоми Виртнер   Дэниел Фрогсон   Адам Джексон-Смит   Маанув Тиара   Бетан Куллинан   Ник Сэмпсон   Тревор Фокс   Клэр Рашбрук   Пол Торнли   фильм   Линда Бэссетт   Джозеф Майделл   Моника Госсманн   Хетти МакДональд   2023   Джим Бродбент   Пенелопа Уилтон   Ян Портер   Великобритания   драмы   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1737 постов (1697 в горячем)
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