Трейлер фильма "Вторая жизнь Гарольда Фрая" (2023)

Узнав, что его давняя подруга, с которой они 20 лет были в ссоре, неизлечимо больна, Гарольд Фрай берет с нее обещание жить, пока они не увидятся, и отправляется к ней через всю Англию… пешком. На своем пути Гарольд сталкивается с большим количеством трудностей, встречает много участия и тепла, преодолевает собственные страхи и барьеры и параллельно становится национальной знаменитостью.