Трейлер фильма "Опасные воды" (2023)

Беззаботный отдых пятерых друзей на карибских островах превращается в кошмар — во время погружения к месту крушения военного корабля они оказываются отрезаны от суши. Кислород заканчивается, паника нарастает, шансы на спасение стремительно уменьшаются. Но все эти проблемы меркнут, когда дайверов окружают огромные акулы.