FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12910 постов • 1300 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Опасные воды" (2023)

Трейлер фильма "Опасные воды" (2023)

Автор:
13 июня 2024 18:14
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   триллеры   ужасы   Великобритания   Швеция   Максим Дюран   2023   Джулиан Сэндз   Йоахим Хеден   Джек Парр   Александер Арнольд   Ким Спирман   Эрин Маллен   Арло Картер   
608
1
1

Беззаботный отдых пятерых друзей на карибских островах превращается в кошмар — во время погружения к месту крушения военного корабля они оказываются отрезаны от суши. Кислород заканчивается, паника нарастает, шансы на спасение стремительно уменьшаются. Но все эти проблемы меркнут, когда дайверов окружают огромные акулы.

Страна: Великобритания, США, Швеция

Жанр: триллер

Дата выхода в России: 12 июня 2024

В ролях: Джек Парр, Джулиан Сэндз, Александер Арнольд, Ким Спирман, Эрин Маллен, Арло Картер, Максим Дюран

Режиссер: Йоахим Хеден

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   триллеры   ужасы   Великобритания   Швеция   Максим Дюран   2023   Джулиан Сэндз   Йоахим Хеден   Джек Парр   Александер Арнольд   Ким Спирман   Эрин Маллен   Арло Картер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1737 постов (1697 в горячем)
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283508



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Балашихе два дня отмечали свадьбу со стрельбой и лезгинкой
В Балашихе два дня отмечали свадьбу со стрельбой и лезгинкой
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Коубы
Коубы
Гойко Митич, югославский актер, режиссер и каскадер
Гойко Митич, югославский актер, режиссер и каскадер
Что получили пострадавшие от паводка жители Оренбургской области
Что получили пострадавшие от паводка жители Оренбургской области
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#авто аварии#Юмор#интересно#забавно#сарказм#закон#улыбнуло
#в мире#автомобили#история#собака#аварии#КИтай#кошка#полиция#Автовсячина#США
#животные#автомир#Ynews#Прикол#ДТП#дети#новости#находка#позитив#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться