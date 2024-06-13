Трейлер фильма "Опасные воды" (2023)

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Беззаботный отдых пятерых друзей на карибских островах превращается в кошмар — во время погружения к месту крушения военного корабля они оказываются отрезаны от суши. Кислород заканчивается, паника нарастает, шансы на спасение стремительно уменьшаются. Но все эти проблемы меркнут, когда дайверов окружают огромные акулы.
Страна: Великобритания, США, Швеция
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 12 июня 2024
В ролях: Джек Парр, Джулиан Сэндз, Александер Арнольд, Ким Спирман, Эрин Маллен, Арло Картер, Максим Дюран
Режиссер: Йоахим Хеден
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