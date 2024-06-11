Трейлер фильма "Девятые врата: Пандемониум" (2023)

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На месте автокатастрофы Натан и Даниэль встречают девочку Элис. Единственный способ выбраться из ада, где они оказались — это пройти сквозь все его врата и достичь Пандемониума, столицы ада, где кошмарная реальность и ужасы потустороннего мира неразрывно связаны.
Страна: Франция
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 12 июня 2024
В ролях: Юго Диллон, Арбен Байактарай, Офелия Колб, Манон Майндивид, Сидвель Вебер, Карл Лафоре, Жером Пакатт
Режиссер: Кваркс
Источник:
Метки: Видео в мире интересно кино люди трейлер Франция фильм ужасы Манон Майндивид 2023 Карл Лафоре Юго Диллон Кваркс Арбен Байактарай Офелия Колб Сидвель Вебер Жером Пакатт
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