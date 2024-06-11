Трейлер фильма "Девятые врата: Пандемониум" (2023)

На месте автокатастрофы Натан и Даниэль встречают девочку Элис. Единственный способ выбраться из ада, где они оказались — это пройти сквозь все его врата и достичь Пандемониума, столицы ада, где кошмарная реальность и ужасы потустороннего мира неразрывно связаны.