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Трейлер фильма "Девятые врата: Пандемониум" (2023)

Трейлер фильма "Девятые врата: Пандемониум" (2023)

Автор:
11 июня 2024 19:51
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   фильм   ужасы   Манон Майндивид   2023   Карл Лафоре   Юго Диллон   Кваркс   Арбен Байактарай   Офелия Колб   Сидвель Вебер   Жером Пакатт   
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На месте автокатастрофы Натан и Даниэль встречают девочку Элис. Единственный способ выбраться из ада, где они оказались — это пройти сквозь все его врата и достичь Пандемониума, столицы ада, где кошмарная реальность и ужасы потустороннего мира неразрывно связаны.

Страна: Франция

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 12 июня 2024

В ролях: Юго Диллон, Арбен Байактарай, Офелия Колб, Манон Майндивид, Сидвель Вебер, Карл Лафоре, Жером Пакатт

Режиссер: Кваркс

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   фильм   ужасы   Манон Майндивид   2023   Карл Лафоре   Юго Диллон   Кваркс   Арбен Байактарай   Офелия Колб   Сидвель Вебер   Жером Пакатт   
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1  комментарий
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Игорь 24 минуты назад
Здpaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде...

Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa любyю подpaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего.
От голодa почти теpяю cознaние. Одолжить пpоcто не y кого. Одолжите, пожaлyйcтa, нa едy pyблей 100-200. Xоть нa бyлкy хлебa, хоть нa килогpaмм кapтошки.

Ecли оcтaвите контaкты, то я готов веpнyть c пеpвой зapплaты (пеpеведy нa кapтy или номеp телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личных cообщениях. Я веpнy 100%!

Пополните, пожaлyйcтa, номеp телефонa нa любyю cyммy: 8 (952) 133 65 10 (бaлaнc номеpa телефонa y опеpaтоpa или по CБП)

Зapaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1735 постов (1695 в горячем)
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