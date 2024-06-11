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Трейлер фильма "Голос из космоса" (2023)

Трейлер фильма "Голос из космоса" (2023)

Автор:
11 июня 2024 17:31
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ава-Элизабет Аве   Бен Браун   Флориан Хак   Мурали Перумаль   Изабелла Паркинсон   Людвиг Трепте   Даниэль Кристенсен   Лавиния Вильсон   Альвара Хёфельс   Феликс Нёлле   фильм   Феликс Биндер   Уке Боссе   Рональд Церфельд   Анатоль Таубман   2023   Германия   фантастика   приключения   
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Аннабелль и Дино — друзья, которых объединяет любовь к астрономии. Однажды они получают таинственное послание из космоса. Ребята уверены, что с ними пытались связаться внеземные цивилизации, но взрослые отказываются им верить. Во время экскурсии на космодром они случайно попадают на космический корабль и оказываются на орбите совсем одни. Воспользовавшись шансом, друзья отправляются в захватывающее приключение на поиски инопланетян.

Страна: Германия

Жанр: фантастика, приключения

Дата выхода в России: 12 июня 2024

В ролях: Ава-Элизабет Аве, Феликс Нёлле, Рональд Церфельд, Альвара Хёфельс, Лавиния Вильсон, Даниэль Кристенсен, Анатоль Таубман, Людвиг Трепте, Уке Боссе, Изабелла Паркинсон, Мурали Перумаль, Флориан Хак, Бен Браун

Режиссер: Феликс Биндер

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ава-Элизабет Аве   Бен Браун   Флориан Хак   Мурали Перумаль   Изабелла Паркинсон   Людвиг Трепте   Даниэль Кристенсен   Лавиния Вильсон   Альвара Хёфельс   Феликс Нёлле   фильм   Феликс Биндер   Уке Боссе   Рональд Церфельд   Анатоль Таубман   2023   Германия   фантастика   приключения   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1735 постов (1695 в горячем)
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