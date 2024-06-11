Трейлер фильма "Голос из космоса" (2023)

Аннабелль и Дино — друзья, которых объединяет любовь к астрономии. Однажды они получают таинственное послание из космоса. Ребята уверены, что с ними пытались связаться внеземные цивилизации, но взрослые отказываются им верить. Во время экскурсии на космодром они случайно попадают на космический корабль и оказываются на орбите совсем одни. Воспользовавшись шансом, друзья отправляются в захватывающее приключение на поиски инопланетян.
Страна: Германия
Жанр: фантастика, приключения
Дата выхода в России: 12 июня 2024
В ролях: Ава-Элизабет Аве, Феликс Нёлле, Рональд Церфельд, Альвара Хёфельс, Лавиния Вильсон, Даниэль Кристенсен, Анатоль Таубман, Людвиг Трепте, Уке Боссе, Изабелла Паркинсон, Мурали Перумаль, Флориан Хак, Бен Браун
Режиссер: Феликс Биндер
Источник: