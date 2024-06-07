Трейлер фильма "Шах и мат" (2024)

Жизнь Канделы в одночасье кардинально меняется, и она из успешной преподавательницы элитного колледжа превращается в простую училку в не самой лучшей школе «на районе». Теперь ей придется обучать трудных подростков из неблагополучных семей. Благодаря Канделе у компании школьных аутсайдеров появляется реальный шанс стать чемпионами страны по шахматам.
Ведь в шахматах — как и в жизни — не имеет значения, король ты или пешка. Главное — сделать верный ход.
Страна: Испания
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 6 июня 2024
В ролях: Алехандра Хименес, Мария Аданес, Франсеск Орелья, Мигель Реллан, Ален Эрнандес, Хосе Мануэль Поха, Даниэль Ортис, Кристина Альказар, Луис Кальехо, Саида Бензал, Кармен Баррантес, Хуэйчунь Ван, Рубен Мартинес
Режиссер: Начо Велилья
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