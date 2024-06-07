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Трейлер фильма "Шах и мат" (2024)

Трейлер фильма "Шах и мат" (2024)

Автор:
07 июня 2024 18:13
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ален Эрнандес   Рубен Мартинес   Хуэйчунь Ван   Кармен Баррантес   Саида Бензал   Луис Кальехо   Кристина Альказар   Даниэль Ортис   Хосе Мануэль Поха   фильм   Мигель Реллан   Франсеск Орелья   Мария Аданес   Начо Велилья   2024   Алехандра Хименес   Испания   комедии   
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Жизнь Канделы в одночасье кардинально меняется, и она из успешной преподавательницы элитного колледжа превращается в простую училку в не самой лучшей школе «на районе». Теперь ей придется обучать трудных подростков из неблагополучных семей. Благодаря Канделе у компании школьных аутсайдеров появляется реальный шанс стать чемпионами страны по шахматам.

Ведь в шахматах — как и в жизни — не имеет значения, король ты или пешка. Главное — сделать верный ход.

Страна: Испания

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 6 июня 2024

В ролях: Алехандра Хименес, Мария Аданес, Франсеск Орелья, Мигель Реллан, Ален Эрнандес, Хосе Мануэль Поха, Даниэль Ортис, Кристина Альказар, Луис Кальехо, Саида Бензал, Кармен Баррантес, Хуэйчунь Ван, Рубен Мартинес

Режиссер: Начо Велилья

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ален Эрнандес   Рубен Мартинес   Хуэйчунь Ван   Кармен Баррантес   Саида Бензал   Луис Кальехо   Кристина Альказар   Даниэль Ортис   Хосе Мануэль Поха   фильм   Мигель Реллан   Франсеск Орелья   Мария Аданес   Начо Велилья   2024   Алехандра Хименес   Испания   комедии   
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Kinoman
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