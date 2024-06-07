Трейлер мультфильма "10 жизней" (2024)

Все прекрасно знают, что у котов девять жизней. А еще говорят, что коты ленивые, капризные и довольно агрессивны к окружающим. И все-таки даже самые заносчивые из них просто душки по сравнению с пушистой бестией по имени Беккет. Но его будни скоро изменятся. Притом, целых десять раз! Коту предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы, наконец, начать ценить свою собственную жизнь.