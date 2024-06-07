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Трейлер мультфильма "10 жизней" (2024)

Трейлер мультфильма "10 жизней" (2024)

Автор:
07 июня 2024 18:57
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   мультфильм   комедии   Великобритания   Канада   Софи Оконедо   Джереми Свифт   Марк Куцир   билл найи   2024   Крис Дженкинс   Дилан Ллевеллин   Симона Эшли   Мо Гиллиган   Зейн Малик   
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Все прекрасно знают, что у котов девять жизней. А еще говорят, что коты ленивые, капризные и довольно агрессивны к окружающим. И все-таки даже самые заносчивые из них просто душки по сравнению с пушистой бестией по имени Беккет. Но его будни скоро изменятся. Притом, целых десять раз! Коту предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы, наконец, начать ценить свою собственную жизнь.

Страна: Великобритания, Канада

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 12 июня 2024

Роли озвучивали: Билл Найи, Джереми Свифт, Софи Оконедо, Дилан Ллевеллин, Симона Эшли, Мо Гиллиган, Зейн Малик

Режиссер: Крис Дженкинс, Марк Куцир

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   мультфильм   комедии   Великобритания   Канада   Софи Оконедо   Джереми Свифт   Марк Куцир   билл найи   2024   Крис Дженкинс   Дилан Ллевеллин   Симона Эшли   Мо Гиллиган   Зейн Малик   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
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