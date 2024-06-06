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Трейлер фильма "Сплит. Звезда на грани" (2024)

Трейлер фильма "Сплит. Звезда на грани" (2024)

Автор:
06 июня 2024 18:06
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   триллеры   Южная Корея   Пак Чи Ён   2014   Ю Ён Сон   Ким Ну Ри   Сон Джи Ын   Ли Джи Хун   Ким Хи Сан   Хан Ын Сон   
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Ли Су Ён — актриса. Долгое время ее карьера была поставлена на паузу, но теперь девушка готовится вернуться в мир съемок после длительного перерыва. Однако вскоре после того, как было принято это решение, в ее жизни произошел странный инцидент, последствия которого с каждым днем набирают обороты и вот-вот приведут ее к катастрофе.

Страна: Южная Корея

Жанр: триллер

Дата выхода в России: 6 июня 2024

В ролях: Пак Чи Ён, Ким Ну Ри, Сон Джи Ын, Ли Джи Хун, Ким Хи Сан, Хан Ын Сон

Режиссер: Ю Ён Сон

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   триллеры   Южная Корея   Пак Чи Ён   2014   Ю Ён Сон   Ким Ну Ри   Сон Джи Ын   Ли Джи Хун   Ким Хи Сан   Хан Ын Сон   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
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