Трейлер фильма "Сплит. Звезда на грани" (2024)

Ли Су Ён — актриса. Долгое время ее карьера была поставлена на паузу, но теперь девушка готовится вернуться в мир съемок после длительного перерыва. Однако вскоре после того, как было принято это решение, в ее жизни произошел странный инцидент, последствия которого с каждым днем набирают обороты и вот-вот приведут ее к катастрофе.