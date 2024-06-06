Трейлер фильма "Сплит. Звезда на грани" (2024)

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Ли Су Ён — актриса. Долгое время ее карьера была поставлена на паузу, но теперь девушка готовится вернуться в мир съемок после длительного перерыва. Однако вскоре после того, как было принято это решение, в ее жизни произошел странный инцидент, последствия которого с каждым днем набирают обороты и вот-вот приведут ее к катастрофе.
Страна: Южная Корея
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 6 июня 2024
В ролях: Пак Чи Ён, Ким Ну Ри, Сон Джи Ын, Ли Джи Хун, Ким Хи Сан, Хан Ын Сон
Режиссер: Ю Ён Сон
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