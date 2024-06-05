Трейлер фильма "Научи меня жить" (2023)

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Успешный бизнесмен волей случая становится настоящим наставником для молодого официанта, который случайно спасает ему жизнь.
Страна: Казахстан
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 6 июня 2024
В ролях: Ахан Сатаев, Еркебулан Токтар, Гайдар Гильманов, Асель Сагатова, Жан Байжанбаев, Гульназ Жоланова, Нурсауле Аубакирова, Сергей Уфимцев
Режиссер: Ахан Сатаев
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