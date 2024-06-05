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Трейлер фильма "Научи меня жить" (2023)

Трейлер фильма "Научи меня жить" (2023)

Автор:
05 июня 2024 14:53
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Казахстан   фильм   комедии   Ахан Сатаев   Ахан Сатаев   Еркебулан Токтар   Гайдар Гильманов   Асель Сагатова   Жан Байжанбаев   Гульназ Жоланова   Нурсауле Аубакирова   Сергей Уфимцев   
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Успешный бизнесмен волей случая становится настоящим наставником для молодого официанта, который случайно спасает ему жизнь.

Страна: Казахстан

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 6 июня 2024

В ролях: Ахан Сатаев, Еркебулан Токтар, Гайдар Гильманов, Асель Сагатова, Жан Байжанбаев, Гульназ Жоланова, Нурсауле Аубакирова, Сергей Уфимцев

Режиссер: Ахан Сатаев

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Казахстан   фильм   комедии   Ахан Сатаев   Ахан Сатаев   Еркебулан Токтар   Гайдар Гильманов   Асель Сагатова   Жан Байжанбаев   Гульназ Жоланова   Нурсауле Аубакирова   Сергей Уфимцев   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1729 постов (1689 в горячем)
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