Трейлер фильма "Асфальтовые джунгли" (2023)

История врача и его первого года на работе в середине 90-х в Гарлеме. Это взгляд изнутри на уличную жизнь: перестрелки, плохие копы, безнадежные пациенты, черный юмор в странных обстоятельствах и попытка одного медика сохранить свое желание помочь, несмотря на его растущую черствость.