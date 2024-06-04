Трейлер фильма "Асфальтовые джунгли" (2023)

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История врача и его первого года на работе в середине 90-х в Гарлеме. Это взгляд изнутри на уличную жизнь: перестрелки, плохие копы, безнадежные пациенты, черный юмор в странных обстоятельствах и попытка одного медика сохранить свое желание помочь, несмотря на его растущую черствость.
Страна: США
Жанр: драма, триллер
Дата выхода в России: 6 июня 2024
В ролях: Шон Пенн, Тай Шеридан, Гбенга Аккинагбе, Майкл Питт, Кэтрин Уотерстон, Майк Тайсон, Ракель Наве, Кали Рейс, Шелли Баррелл, Дэниел Фут, Они Масео Уотлингтон
Режиссер: Жан-Стефан Совэр
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Оскаров своих уже переплавил в пули, чтобы убивать русских, как предлагал?))
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