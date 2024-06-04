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Трейлер фильма "Асфальтовые джунгли" (2023)

Трейлер фильма "Асфальтовые джунгли" (2023)

Автор:
04 июня 2024 13:21
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Кэтрин Уотерстон   Они Масео Уотлингтон   Дэниел Фут   Шелли Баррелл   Кали Рейс   Ракель Наве   Майкл Питт   Гбенга Аккинагбе   Жан-Стефан Совэр   США   2023   Майк Тайсон   Шон Пенн   Тай Шеридан   триллеры   драмы   фильм   
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История врача и его первого года на работе в середине 90-х в Гарлеме. Это взгляд изнутри на уличную жизнь: перестрелки, плохие копы, безнадежные пациенты, черный юмор в странных обстоятельствах и попытка одного медика сохранить свое желание помочь, несмотря на его растущую черствость.

Страна: США

Жанр: драма, триллер

Дата выхода в России: 6 июня 2024

В ролях: Шон Пенн, Тай Шеридан, Гбенга Аккинагбе, Майкл Питт, Кэтрин Уотерстон, Майк Тайсон, Ракель Наве, Кали Рейс, Шелли Баррелл, Дэниел Фут, Они Масео Уотлингтон

Режиссер: Жан-Стефан Совэр

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Кэтрин Уотерстон   Они Масео Уотлингтон   Дэниел Фут   Шелли Баррелл   Кали Рейс   Ракель Наве   Майкл Питт   Гбенга Аккинагбе   Жан-Стефан Совэр   США   2023   Майк Тайсон   Шон Пенн   Тай Шеридан   триллеры   драмы   фильм   
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1  комментарий
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Клёст Час назад
А нахрена неутомимый бандеровский помощник Шон Пенн ,,во всех кинотеатрах,, России?
Оскаров своих уже переплавил в пули, чтобы убивать русских, как предлагал?))
Давайте, прокатчики, жгите, бл..!
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1727 постов (1687 в горячем)
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