Трейлер мультфильма "Суперпташки. Улётная миссия" (2024)

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Птичка Джонни и его пернатые друзья обладают суперспособностями. Однажды они отправляются на секретную миссию, в ходе которой им предстоит спасти родной город от коварных планов злодея Отто фон Моржа.
Страна: Испания, Италия
Жанр: комедия, приключения
Дата выхода в России: 30 мая 2024
Роли озвучивали: Джонни Депп, Владимир Антоник
Режиссер: Нестор Деннис
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