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Трейлер мультфильма "Суперпташки. Улётная миссия" (2024)

Трейлер мультфильма "Суперпташки. Улётная миссия" (2024)

Автор:
31 мая 2024 17:12
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   мультфильм   комедии   приключения   Италия   Испания   Джонни Депп   Владимир Антоник   2024   Нестор Деннис   
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Птичка Джонни и его пернатые друзья обладают суперспособностями. Однажды они отправляются на секретную миссию, в ходе которой им предстоит спасти родной город от коварных планов злодея Отто фон Моржа.

Страна: Испания, Италия

Жанр: комедия, приключения

Дата выхода в России: 30 мая 2024

Роли озвучивали: Джонни Депп, Владимир Антоник

Режиссер: Нестор Деннис

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   мультфильм   комедии   приключения   Италия   Испания   Джонни Депп   Владимир Антоник   2024   Нестор Деннис   
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Kinoman
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