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Трейлер фильма "Астрал. Ночь в могиле" (2024)

Трейлер фильма "Астрал. Ночь в могиле" (2024)

Автор:
31 мая 2024 16:52
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Кристин Хаким   Дадди Патах   Кания Атмаджа   Рунни Рудиянти   Дженар Маеса Аю   Джаджанг Си Ноэр   Ниниек Эл Карим   Сламет Рахарджо   Хэппи Салма   Арсвенди Бенинг Свара   Видури Путери   фильм   Реза Рахадьян   Фарадина Муфти   Хайдар Салиш   Путри Аюдья   2024   Фахри Альбар   Музакки Рамдан   Джоко Анвар   Индонезия   ужасы   
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Древнее поверье гласит, что люди, которые много грешили, после смерти подвергаются чудовищным пыткам прямо в могиле. Сита решает проверить легенду и находит самого грешного человека при смерти. Скоро она сможет доказать, что после его смерти ничего не произойдет. Как только он умирает, девушка просит оставить ее вместе с ним на одну ночь в могиле.

Страна: Индонезия

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 6 июня 2024

В ролях: Фарадина Муфти, Реза Рахадьян, Кристин Хаким, Фахри Альбар, Видури Путери, Музакки Рамдан, Арсвенди Бенинг Свара, Хэппи Салма, Сламет Рахарджо, Ниниек Эл Карим, Джаджанг Си Ноэр, Путри Аюдья, Дженар Маеса Аю, Рунни Рудиянти, Хайдар Салиш, Кания Атмаджа, Дадди Патах

Режиссер: Джоко Анвар

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Кристин Хаким   Дадди Патах   Кания Атмаджа   Рунни Рудиянти   Дженар Маеса Аю   Джаджанг Си Ноэр   Ниниек Эл Карим   Сламет Рахарджо   Хэппи Салма   Арсвенди Бенинг Свара   Видури Путери   фильм   Реза Рахадьян   Фарадина Муфти   Хайдар Салиш   Путри Аюдья   2024   Фахри Альбар   Музакки Рамдан   Джоко Анвар   Индонезия   ужасы   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1725 постов (1685 в горячем)
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