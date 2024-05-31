Трейлер фильма "Астрал. Ночь в могиле" (2024)



Древнее поверье гласит, что люди, которые много грешили, после смерти подвергаются чудовищным пыткам прямо в могиле. Сита решает проверить легенду и находит самого грешного человека при смерти. Скоро она сможет доказать, что после его смерти ничего не произойдет. Как только он умирает, девушка просит оставить ее вместе с ним на одну ночь в могиле.