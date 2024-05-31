Трейлер фильма "Астрал. Ночь в могиле" (2024)

Древнее поверье гласит, что люди, которые много грешили, после смерти подвергаются чудовищным пыткам прямо в могиле. Сита решает проверить легенду и находит самого грешного человека при смерти. Скоро она сможет доказать, что после его смерти ничего не произойдет. Как только он умирает, девушка просит оставить ее вместе с ним на одну ночь в могиле.
Страна: Индонезия
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 6 июня 2024
В ролях: Фарадина Муфти, Реза Рахадьян, Кристин Хаким, Фахри Альбар, Видури Путери, Музакки Рамдан, Арсвенди Бенинг Свара, Хэппи Салма, Сламет Рахарджо, Ниниек Эл Карим, Джаджанг Си Ноэр, Путри Аюдья, Дженар Маеса Аю, Рунни Рудиянти, Хайдар Салиш, Кания Атмаджа, Дадди Патах
Режиссер: Джоко Анвар
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