Трейлер фильма "Незнакомцы: Начало" (2024)

Майя и Райан решили отметить пятую годовщину, не подозревая, что она может стать их последней. Путешествуя на своем пикапе через всю страну, они совершают вынужденную остановку в маленьком городе, где местные жители, даже дети, встречают их с большим интересом. Оставаться в этом странном месте пара не хочет, но вынуждена провести ночь в доме, куда вскоре нагрянут безумцы в кукольных масках.
Страна: США
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 30 мая 2024
В ролях: Мэделин Петш, Фрой Гутьеррес, Гэбриел Бассо, Рэйчел Шентон, Ричард Брэйк, Бен Картрайт, Дженис Ахерн, Джордж Янг, Райан Боун, Ребекка Йонстон, Флориан Клэр, Майлз Йекинни, Рафаэлла Бискейн, Джей Ар Эспозито, Педро Леандро
Режиссер: Ренни Харлин
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