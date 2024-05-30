FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12871 пост • 1296 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Незнакомцы: Начало" (2024)

Трейлер фильма "Незнакомцы: Начало" (2024)

Автор:
30 мая 2024 12:38
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Фрой Гутьеррес   Педро Леандро   Джей Ар Эспозито   Рафаэлла Бискейн   Майлз Йекинни   Флориан Клэр   Ребекка Йонстон   Бен Картрайт   Рэйчел Шентон   Гэбриел Бассо   США   Райан Боун   2024   Дженис Ахерн   Ричард Брэйк   Мэделин Петш   Джордж Янг   Ренни Харлин   ужасы   фильм   
894
1
1

Майя и Райан решили отметить пятую годовщину, не подозревая, что она может стать их последней. Путешествуя на своем пикапе через всю страну, они совершают вынужденную остановку в маленьком городе, где местные жители, даже дети, встречают их с большим интересом. Оставаться в этом странном месте пара не хочет, но вынуждена провести ночь в доме, куда вскоре нагрянут безумцы в кукольных масках.

Страна: США

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 30 мая 2024

В ролях: Мэделин Петш, Фрой Гутьеррес, Гэбриел Бассо, Рэйчел Шентон, Ричард Брэйк, Бен Картрайт, Дженис Ахерн, Джордж Янг, Райан Боун, Ребекка Йонстон, Флориан Клэр, Майлз Йекинни, Рафаэлла Бискейн, Джей Ар Эспозито, Педро Леандро

Режиссер: Ренни Харлин

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Фрой Гутьеррес   Педро Леандро   Джей Ар Эспозито   Рафаэлла Бискейн   Майлз Йекинни   Флориан Клэр   Ребекка Йонстон   Бен Картрайт   Рэйчел Шентон   Гэбриел Бассо   США   Райан Боун   2024   Дженис Ахерн   Ричард Брэйк   Мэделин Петш   Джордж Янг   Ренни Харлин   ужасы   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1723 поста (1683 в горячем)
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283495



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 дизайнеров, заслуживающих аплодисментов за свою креативность
15 дизайнеров, заслуживающих аплодисментов за свою креативность
В Москве приговорили к пожизненному сроку главаря банды чёрных риелторов, убивавшего пенсионеров из-за квартир
В Москве приговорили к пожизненному сроку главаря банды чёрных риелторов, убивавшего...
Набирающие популярность в сообществах
Выпущена версия Windows 11 для старых и слабых компьютеров
Выпущена версия Windows 11 для старых и слабых компьютеров
Государственные закупки в истории СССР
Государственные закупки в истории СССР
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#авто аварии#ДТП#интересное#собака#фильм#Еда#США
#в мире#животные#история#аварии#новости#нападение#Автовсячина#кино#убийство#кошка
#люди#автомир#Прикол#Юмор#дети#позитив#интересно#кот#СУД#инцидент

На что жалуетесь?

Вернуться