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Трейлер фильма "Сплетение судеб" (2023)

Трейлер фильма "Сплетение судеб" (2023)

Автор:
30 мая 2024 13:36
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Мануэла Вентура   Кэтрин Кинг Со   Дэймон Раньян   Сара Эбботт   Сара Камачо   Лени Паркер   Летиция Коломбани   Власта Врана   Кенни Вонг   Марсель Жаннен   Ави Нэш   Франция   Миа Мельцер   Ким Рейвер   Летиция Коломбани   Фотини Пелузо   2023   Бельгия   Италия   Канада   драмы   фильм   
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Молодая мама Смита живет в Индии и мечтает дать маленькой дочери образование, но муж не хочет ничего менять. Итальянка Джулия после инцидента с отцом понимает, что семья осталась с долгами. Талантливая юрист из Канады Сара должна получить долгожданное повышение, но серьезный диагноз вмешивается в ее планы. Три женщины — три тайны. Они никогда не встречались и даже не знают, что на самом деле их связывает нечто уникальное — сплетение судеб.

Страна: Бельгия, Италия, Канада, Франция

Жанр: драма

Дата выхода в России: 30 мая 2024

В ролях: Ким Рейвер, Фотини Пелузо, Миа Мельцер, Мануэла Вентура, Ави Нэш, Марсель Жаннен, Кенни Вонг, Власта Врана, Летиция Коломбани, Лени Паркер, Сара Камачо, Сара Эбботт, Дэймон Раньян, Кэтрин Кинг Со

Режиссер: Летиция Коломбани

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Мануэла Вентура   Кэтрин Кинг Со   Дэймон Раньян   Сара Эбботт   Сара Камачо   Лени Паркер   Летиция Коломбани   Власта Врана   Кенни Вонг   Марсель Жаннен   Ави Нэш   Франция   Миа Мельцер   Ким Рейвер   Летиция Коломбани   Фотини Пелузо   2023   Бельгия   Италия   Канада   драмы   фильм   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
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