Трейлер фильма "Сплетение судеб" (2023)

Молодая мама Смита живет в Индии и мечтает дать маленькой дочери образование, но муж не хочет ничего менять. Итальянка Джулия после инцидента с отцом понимает, что семья осталась с долгами. Талантливая юрист из Канады Сара должна получить долгожданное повышение, но серьезный диагноз вмешивается в ее планы. Три женщины — три тайны. Они никогда не встречались и даже не знают, что на самом деле их связывает нечто уникальное — сплетение судеб.