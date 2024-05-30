Трейлер фильма "Сплетение судеб" (2023)

Молодая мама Смита живет в Индии и мечтает дать маленькой дочери образование, но муж не хочет ничего менять. Итальянка Джулия после инцидента с отцом понимает, что семья осталась с долгами. Талантливая юрист из Канады Сара должна получить долгожданное повышение, но серьезный диагноз вмешивается в ее планы. Три женщины — три тайны. Они никогда не встречались и даже не знают, что на самом деле их связывает нечто уникальное — сплетение судеб.
Страна: Бельгия, Италия, Канада, Франция
Жанр: драма
Дата выхода в России: 30 мая 2024
В ролях: Ким Рейвер, Фотини Пелузо, Миа Мельцер, Мануэла Вентура, Ави Нэш, Марсель Жаннен, Кенни Вонг, Власта Врана, Летиция Коломбани, Лени Паркер, Сара Камачо, Сара Эбботт, Дэймон Раньян, Кэтрин Кинг Со
Режиссер: Летиция Коломбани
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