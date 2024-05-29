Трейлер фильма "Монтессори: Воспитание любовью" (2023)

Однажды в их жизни появляется французская красотка Лили, которая пытается сдать в клинику свою нездоровую дочь Тину. Желая как можно скорее избавиться от неудобного ребенка, Лили будет постепенно открывать не только методы Марии Монтессори, но и ее внутреннюю боль. Две противоположные женщины помогут друг другу обрести то, чего у каждой из них нет.

Страна: Франция

Жанр: драма, биография

Дата выхода в России: 30 мая 2024

В ролях: Жасмин Тринка, Лейла Бехти, Рафаэле Эспозито, Пьетро Рагуза, Патриция Ла Фонте, Агата Боницер, Себастьен Пудеру, Стефано Аббати, Эмили Ди Ронца, Нэнси Хьюстон, Джанфранко Поддиге, Даниэла Макалузо, Лучана Кастелуччи, Рафаэль Сонневиль-Каби, Лаура Борелли, Ренато Сарти

Режиссер: Леа Тодорова