Трейлер фильма "Монтессори: Воспитание любовью" (2023)

Мария Монтессори беззаветно любит свою работу и отказывается выходить замуж за своего начальника и коллегу Джузеппе Монтесано, ведь брак для женщины — это кабала, а Мария не хочет никому принадлежать. Вместе с Джузеппе они достигают удивительных результатов в работе, но хранят в тайне собственного сына Марио, ведь внебрачный ребенок разрушит репутацию обоим.
Однажды в их жизни появляется французская красотка Лили, которая пытается сдать в клинику свою нездоровую дочь Тину. Желая как можно скорее избавиться от неудобного ребенка, Лили будет постепенно открывать не только методы Марии Монтессори, но и ее внутреннюю боль. Две противоположные женщины помогут друг другу обрести то, чего у каждой из них нет.
Страна: Франция
Жанр: драма, биография
Дата выхода в России: 30 мая 2024
В ролях: Жасмин Тринка, Лейла Бехти, Рафаэле Эспозито, Пьетро Рагуза, Патриция Ла Фонте, Агата Боницер, Себастьен Пудеру, Стефано Аббати, Эмили Ди Ронца, Нэнси Хьюстон, Джанфранко Поддиге, Даниэла Макалузо, Лучана Кастелуччи, Рафаэль Сонневиль-Каби, Лаура Борелли, Ренато Сарти
Режиссер: Леа Тодорова
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