FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12866 постов • 1296 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Монтессори: Воспитание любовью" (2023)

Трейлер фильма "Монтессори: Воспитание любовью" (2023)

Автор:
29 мая 2024 14:37
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Патриция Ла Фонте   Ренато Сарти   Лаура Борелли   Рафаэль Сонневиль-Каби   Лучана Кастелуччи   Даниэла Макалузо   Джанфранко Поддиге   Нэнси Хьюстон   Эмили Ди Ронца   Стефано Аббати   Агата Боницер   Франция   Рафаэле Эспозито   Леа Тодорова   Пьетро Рагуза   Лейла Бехти   2023   Жасмин Тринка   Себастьен Пудеру   Биографический   драмы   фильм   
612
1
1

Мария Монтессори беззаветно любит свою работу и отказывается выходить замуж за своего начальника и коллегу Джузеппе Монтесано, ведь брак для женщины — это кабала, а Мария не хочет никому принадлежать. Вместе с Джузеппе они достигают удивительных результатов в работе, но хранят в тайне собственного сына Марио, ведь внебрачный ребенок разрушит репутацию обоим.

Однажды в их жизни появляется французская красотка Лили, которая пытается сдать в клинику свою нездоровую дочь Тину. Желая как можно скорее избавиться от неудобного ребенка, Лили будет постепенно открывать не только методы Марии Монтессори, но и ее внутреннюю боль. Две противоположные женщины помогут друг другу обрести то, чего у каждой из них нет.

Страна: Франция

Жанр: драма, биография

Дата выхода в России: 30 мая 2024

В ролях: Жасмин Тринка, Лейла Бехти, Рафаэле Эспозито, Пьетро Рагуза, Патриция Ла Фонте, Агата Боницер, Себастьен Пудеру, Стефано Аббати, Эмили Ди Ронца, Нэнси Хьюстон, Джанфранко Поддиге, Даниэла Макалузо, Лучана Кастелуччи, Рафаэль Сонневиль-Каби, Лаура Борелли, Ренато Сарти

Режиссер: Леа Тодорова

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Патриция Ла Фонте   Ренато Сарти   Лаура Борелли   Рафаэль Сонневиль-Каби   Лучана Кастелуччи   Даниэла Макалузо   Джанфранко Поддиге   Нэнси Хьюстон   Эмили Ди Ронца   Стефано Аббати   Агата Боницер   Франция   Рафаэле Эспозито   Леа Тодорова   Пьетро Рагуза   Лейла Бехти   2023   Жасмин Тринка   Себастьен Пудеру   Биографический   драмы   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1721 пост (1681 в горячем)
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283495



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Бантики и фартучки: Последний звонок 2024 года в фотографиях выпускниц
Бантики и фартучки: Последний звонок 2024 года в фотографиях выпускниц
В Москве приговорили к пожизненному сроку главаря банды чёрных риелторов, убивавшего пенсионеров из-за квартир
В Москве приговорили к пожизненному сроку главаря банды чёрных риелторов, убивавшего...
Набирающие популярность в сообществах
Смотрите, что нашлось
Смотрите, что нашлось
«Милиция — не знаю, вернется ли». ГИБДД России вновь переименовали в ГАИ
«Милиция — не знаю, вернется ли». ГИБДД России вновь переименовали в ГАИ
Почекань за знаменитостей и забери призы
Почекань за знаменитостей и забери призы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поскорей бы уже

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомир#Юмор#Прикол#аварии#позитив#кот#новости#Разное#СУД
#фото#машина#животные#интересное#авто аварии#США#Пёс#факты#Еда#Россия
#люди#автомобили#история#ДТП#Автовсячина#собака#интересно#Реакция#кошка#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться