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Трейлер фильма "Мёртвые не причиняют боли" (2023)

Трейлер фильма "Мёртвые не причиняют боли" (2023)

Автор:
29 мая 2024 16:16
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   дэнни хьюстон   Генри Мортенсен   Рафел Плана   Майкл Уивер   Анжела Ленц   джейсон кларк   Алекс Бро   Шейн Грэм   Джон Гец   Эрл Браун   Солли МакЛеод   вигго мортенсен   Рэй МакКиннон   фильм   2023   Колин Морган   Надя Лиц   вигго мортенсен   Гарретт Диллахант   Вики Крипс   Дания   Мексика   Канада   вестерн   мелодрамы   драмы   
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1860-е. Мечты Вивиан и ее мужа Хольгера о светлом будущем разрушены войной. В эти сложные времена супруги пытаются сохранить свою любовь.

Страна: Дания, Канада, Мексика

Жанр: вестерн, драма, мелодрама

Дата выхода в России: 30 мая 2024

В ролях: Вики Крипс, Вигго Мортенсен, Солли МакЛеод, Гарретт Диллахант, Эрл Браун, Дэнни Хьюстон, Джон Гец, Надя Лиц, Колин Морган, Рэй МакКиннон, Шейн Грэм, Алекс Бро, Джейсон Кларк, Анжела Ленц, Майкл Уивер, Рафел Плана, Генри Мортенсен

Режиссер: Вигго Мортенсен

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   дэнни хьюстон   Генри Мортенсен   Рафел Плана   Майкл Уивер   Анжела Ленц   джейсон кларк   Алекс Бро   Шейн Грэм   Джон Гец   Эрл Браун   Солли МакЛеод   вигго мортенсен   Рэй МакКиннон   фильм   2023   Колин Морган   Надя Лиц   вигго мортенсен   Гарретт Диллахант   Вики Крипс   Дания   Мексика   Канада   вестерн   мелодрамы   драмы   
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1  комментарий
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Юрий 10 минут назад
"Мёртвые не причиняют боли" - по-русски "Мертвые не кусаются".
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1721 пост (1681 в горячем)
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