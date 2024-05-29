Трейлер фильма "Мёртвые не причиняют боли" (2023)

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1860-е. Мечты Вивиан и ее мужа Хольгера о светлом будущем разрушены войной. В эти сложные времена супруги пытаются сохранить свою любовь.
Страна: Дания, Канада, Мексика
Жанр: вестерн, драма, мелодрама
Дата выхода в России: 30 мая 2024
В ролях: Вики Крипс, Вигго Мортенсен, Солли МакЛеод, Гарретт Диллахант, Эрл Браун, Дэнни Хьюстон, Джон Гец, Надя Лиц, Колин Морган, Рэй МакКиннон, Шейн Грэм, Алекс Бро, Джейсон Кларк, Анжела Ленц, Майкл Уивер, Рафел Плана, Генри Мортенсен
Режиссер: Вигго Мортенсен
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