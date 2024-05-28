Трейлер фильма "Винни-Пух: Кровь и мёд 2" (2024)

Винни-Пух и Пятак больше не могут продолжать охотиться в Стоакровом лесу. Очередное предательство Кристофера Робина, раскрывшего миру их существование, ставит под угрозу не только их дом, но и жизни. Вот только звери больше не намерены прятаться в тени, и вместе с друзьями Совенком и Тигрой отправляются в город, чтобы навести в нем свои кровавые порядки.
Страна: Великобритания
Жанр: триллер, ужасы
Дата выхода в России: 30 мая 2024
В ролях: Скотт Чемберс, Райан Олива, Алек Ньюман, Таллула Эванс, Никола Райт, Саймон Кэллоу, Питер ДеСуза-Фейхони, Тереза Банхем, Коннор Паулс, Эдди МакКензи, Маркус Мейсси, Льюис Сантер, Таде Адебаджо, Филип Филмар, Эш Тэндон, Никаэла Фаррелл, Теа Эванс, Флинн Мэтьюз, Танаэль Уикс, Сэм Баррет, Флинн Грэй, Тим Остин
Режиссер: Рис Фрейк-Уотерфилд
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