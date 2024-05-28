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Трейлер фильма "Винни-Пух: Кровь и мёд 2" (2024)

Трейлер фильма "Винни-Пух: Кровь и мёд 2" (2024)

Автор:
28 мая 2024 15:25
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Тереза Банхем   Тим Остин   Флинн Грэй   Сэм Баррет   Танаэль Уикс   Флинн Мэтьюз   Теа Эванс   Никаэла Фаррелл   Эш Тэндон   Филип Филмар   Таде Адебаджо   Льюис Сантер   Эдди МакКензи   Коннор Паулс   фильм   Питер ДеСуза-Фейхони   Таллула Эванс   Алек Ньюман   Райан Олива   Рис Фрейк-Уотерфилд   2024   Саймон Кэллоу   Скотт Чемберс   Маркус Мейсси   Никола Райт   Великобритания   ужасы   триллеры   
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Винни-Пух и Пятак больше не могут продолжать охотиться в Стоакровом лесу. Очередное предательство Кристофера Робина, раскрывшего миру их существование, ставит под угрозу не только их дом, но и жизни. Вот только звери больше не намерены прятаться в тени, и вместе с друзьями Совенком и Тигрой отправляются в город, чтобы навести в нем свои кровавые порядки.

Страна: Великобритания

Жанр: триллер, ужасы

Дата выхода в России: 30 мая 2024

В ролях: Скотт Чемберс, Райан Олива, Алек Ньюман, Таллула Эванс, Никола Райт, Саймон Кэллоу, Питер ДеСуза-Фейхони, Тереза Банхем, Коннор Паулс, Эдди МакКензи, Маркус Мейсси, Льюис Сантер, Таде Адебаджо, Филип Филмар, Эш Тэндон, Никаэла Фаррелл, Теа Эванс, Флинн Мэтьюз, Танаэль Уикс, Сэм Баррет, Флинн Грэй, Тим Остин

Режиссер: Рис Фрейк-Уотерфилд

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Тереза Банхем   Тим Остин   Флинн Грэй   Сэм Баррет   Танаэль Уикс   Флинн Мэтьюз   Теа Эванс   Никаэла Фаррелл   Эш Тэндон   Филип Филмар   Таде Адебаджо   Льюис Сантер   Эдди МакКензи   Коннор Паулс   фильм   Питер ДеСуза-Фейхони   Таллула Эванс   Алек Ньюман   Райан Олива   Рис Фрейк-Уотерфилд   2024   Саймон Кэллоу   Скотт Чемберс   Маркус Мейсси   Никола Райт   Великобритания   ужасы   триллеры   
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4  комментария
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1k
Flint Час назад
Я не смог осилить трейлер, какая-то очередная параша)
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949
Антоха Оренбург Минуту назад
Я 10 минут первой части еле выдержал, думал кровь пойдёт. А этот трейлер я даже смотреть не стал. Интересно кто в это говнище деньги вкладывает.
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72k
Пётровыч 12 минут назад
Мировой творческий кризис набирает обороты. Молодёжь постепенно привыкает кушать говно.
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9k
Тяжолый Орк Полчаса назад
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1719 постов (1679 в горячем)
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