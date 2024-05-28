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Трейлер фильма "Как стать королём" (2023)

Трейлер фильма "Как стать королём" (2023)

Автор:
28 мая 2024 13:23
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Карлос Энрике Альмиранте   Вивиан Руис   Элиза Лау   Ксавьер Коронел   Лана Монтальбан   Валентина Исарра   Рауль Арриета   Родриго Арагон   Франсиско Пас   США   Рики Мартинес   Вероника Лонг   Дамиан Ромэй   2023   мелодрамы   комедии   фильм   
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Кто станет новым правителем европейского государства Сан-Пабло, если предыдущий король уходит на пенсию? Прямых наследников нет, но за океаном есть дальний родственник монарха по имени Рамон, который не подозревает о своём королевском происхождении и ведёт обычную американскую жизнь. Получив предложение взойти на престол, Рамон понимает, что не готов к новой роли. На помощь приходит королевский эксперт Анжелика.

Девушка начинает работу над образом и манерами будущего короля, чтобы навсегда изменить его жизнь.

Страна: США

Жанр: комедия, мелодрама

Дата выхода в России: 30 мая 2024

В ролях: Вероника Лонг, Рики Мартинес, Карлос Энрике Альмиранте, Франсиско Пас, Родриго Арагон, Рауль Арриета, Валентина Исарра, Лана Монтальбан, Ксавьер Коронел, Элиза Лау, Вивиан Руис

Режиссер: Дамиан Ромэй

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Карлос Энрике Альмиранте   Вивиан Руис   Элиза Лау   Ксавьер Коронел   Лана Монтальбан   Валентина Исарра   Рауль Арриета   Родриго Арагон   Франсиско Пас   США   Рики Мартинес   Вероника Лонг   Дамиан Ромэй   2023   мелодрамы   комедии   фильм   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1719 постов (1679 в горячем)
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