Трейлер фильма "Как стать королём" (2023)

Кто станет новым правителем европейского государства Сан-Пабло, если предыдущий король уходит на пенсию? Прямых наследников нет, но за океаном есть дальний родственник монарха по имени Рамон, который не подозревает о своём королевском происхождении и ведёт обычную американскую жизнь. Получив предложение взойти на престол, Рамон понимает, что не готов к новой роли. На помощь приходит королевский эксперт Анжелика.