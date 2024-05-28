Трейлер фильма "Как стать королём" (2023)

Кто станет новым правителем европейского государства Сан-Пабло, если предыдущий король уходит на пенсию? Прямых наследников нет, но за океаном есть дальний родственник монарха по имени Рамон, который не подозревает о своём королевском происхождении и ведёт обычную американскую жизнь. Получив предложение взойти на престол, Рамон понимает, что не готов к новой роли. На помощь приходит королевский эксперт Анжелика.
Девушка начинает работу над образом и манерами будущего короля, чтобы навсегда изменить его жизнь.
Страна: США
Жанр: комедия, мелодрама
Дата выхода в России: 30 мая 2024
В ролях: Вероника Лонг, Рики Мартинес, Карлос Энрике Альмиранте, Франсиско Пас, Родриго Арагон, Рауль Арриета, Валентина Исарра, Лана Монтальбан, Ксавьер Коронел, Элиза Лау, Вивиан Руис
Режиссер: Дамиан Ромэй
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