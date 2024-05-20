Трейлер фильма "Пацан против всех" (2023)

Семья парня была убита Хильдой Ван Дер Кой — главой коррумпированной постапокалиптической династии, а сам он стал глухонемым. Бой сбегает в джунгли, где отшельник обучает его боевым искусствам. Завершив обучение, парень оказывается один в безумном мире и вскоре попадает в группу сопротивления, которая строит планы свергнуть правящую династию.
Страна: Германия, США, ЮАР
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода в России: 16 мая 2024
В ролях: Билл Скарсгорд, Фамке Янссен, Джессика Рот, Мишель Докери, Шарлто Копли, Айзая Мустафа, Эндрю Кодзи, Кевин Отто, Фрэнсис Шолто-Дуглас, Йайан Рухиян, Бретт Гелман, Николас Кроветти, Кэмерон Кроветти, Инге Беккманн, Эйч Джон Бенджамин
Режиссер: Мориц Мор
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