Трейлер фильма "Пацан против всех" (2023)

Семья парня была убита Хильдой Ван Дер Кой — главой коррумпированной постапокалиптической династии, а сам он стал глухонемым. Бой сбегает в джунгли, где отшельник обучает его боевым искусствам. Завершив обучение, парень оказывается один в безумном мире и вскоре попадает в группу сопротивления, которая строит планы свергнуть правящую династию.