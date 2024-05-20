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Трейлер фильма "Пацан против всех" (2023)

Трейлер фильма "Пацан против всех" (2023)

Автор:
20 мая 2024 14:09
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фамке янссен   Эйч Джон Бенджамин   Инге Беккманн   Кэмерон Кроветти   Николас Кроветти   Бретт Гелман   Йайан Рухиян   Фрэнсис Шолто-Дуглас   Кевин Отто   Айзая Мустафа   джессика рот   США   Билл Скарсгорд   Мориц Мор   Мишель Докери   Шарлто Копли   ЮАР   Эндрю Кодзи   Германия   триллеры   боевики   фильм   
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Семья парня была убита Хильдой Ван Дер Кой — главой коррумпированной постапокалиптической династии, а сам он стал глухонемым. Бой сбегает в джунгли, где отшельник обучает его боевым искусствам. Завершив обучение, парень оказывается один в безумном мире и вскоре попадает в группу сопротивления, которая строит планы свергнуть правящую династию.

Страна: Германия, США, ЮАР

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 16 мая 2024

В ролях: Билл Скарсгорд, Фамке Янссен, Джессика Рот, Мишель Докери, Шарлто Копли, Айзая Мустафа, Эндрю Кодзи, Кевин Отто, Фрэнсис Шолто-Дуглас, Йайан Рухиян, Бретт Гелман, Николас Кроветти, Кэмерон Кроветти, Инге Беккманн, Эйч Джон Бенджамин

Режиссер: Мориц Мор

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фамке янссен   Эйч Джон Бенджамин   Инге Беккманн   Кэмерон Кроветти   Николас Кроветти   Бретт Гелман   Йайан Рухиян   Фрэнсис Шолто-Дуглас   Кевин Отто   Айзая Мустафа   джессика рот   США   Билл Скарсгорд   Мориц Мор   Мишель Докери   Шарлто Копли   ЮАР   Эндрю Кодзи   Германия   триллеры   боевики   фильм   
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Отвратительный Мужик 2 часа назад
Тупое говно для детей снятое идиотами. Рвотный порошок.
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Сосед ватажный 2 часа назад
Пацан против всех: кровь в джунлях
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1711 постов (1671 в горячем)
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