Трейлер фильма "Министерство неджентльменских дел" (2024)

1942 год, Великобритания. Они — лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на выполнение дерзкой миссии против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они её будут совершенно не по-джентльменски.
Страна: Великобритания, США, Турция
Жанр: боевик, комедия
Дата выхода в России: 13 мая 2024
В ролях: Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Генри Голдинг, Хиро Файннс-Тиффин, Кэри Элвис, Алекс Петтифер, Тиль Швайгер, Бабс Олусанмокун, Фредди Фокс, Генри Зага, Алессандро Бабалола, Рори Киннер, Джеймс Уилби, Саймон Пейсли Дэй, Пол Энтони-Барбер, Тим Сейфи, Рассел Балог, Мэтью Хоксли, Лука Маррокко, Бикия Грэм Дуглас, Джордж Эспри, Виктор Ошин, Марк Остервен, Дэнни Сапани, Пол О'Келли, Николас Салмон
Режиссер: Гай Ричи
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