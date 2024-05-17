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Трейлер фильма "Министерство неджентльменских дел" (2024)

Трейлер фильма "Министерство неджентльменских дел" (2024)

Автор:
17 мая 2024 14:57
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   комедии   Великобритания   Турция   2024   
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1942 год, Великобритания. Они — лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на выполнение дерзкой миссии против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они её будут совершенно не по-джентльменски.

Страна: Великобритания, США, Турция

Жанр: боевик, комедия

Дата выхода в России: 13 мая 2024

В ролях: Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Генри Голдинг, Хиро Файннс-Тиффин, Кэри Элвис, Алекс Петтифер, Тиль Швайгер, Бабс Олусанмокун, Фредди Фокс, Генри Зага, Алессандро Бабалола, Рори Киннер, Джеймс Уилби, Саймон Пейсли Дэй, Пол Энтони-Барбер, Тим Сейфи, Рассел Балог, Мэтью Хоксли, Лука Маррокко, Бикия Грэм Дуглас, Джордж Эспри, Виктор Ошин, Марк Остервен, Дэнни Сапани, Пол О'Келли, Николас Салмон

Режиссер: Гай Ричи

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   комедии   Великобритания   Турция   2024   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1709 постов (1669 в горячем)
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