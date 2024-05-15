FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12811 постов • 1296 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Чистильщик бассейнов" (2023)

Трейлер фильма "Чистильщик бассейнов" (2023)

Автор:
15 мая 2024 16:18
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Крис Пайн   Рен Берттет   Лоран Шваар   Арми Хикс-младший   Кристофер Чен   Холлис У. Чемберс   рэй уайз   Джон Ортиз   ДеВанда Уайз   дженнифер джейсон ли   США   2023   Дэнни ДеВито   Крис Пайн   Аннетт Бенинг   Джульетт Миллс   комедии   детективы   фильм   
1008
1
1

Лос-Анджелес. Даррен работает чистильщиком бассейна в многоквартирном доме в престижном районе. Однажды он решает, что наткнулся на величайший заговор, и начинает собственное расследование, привлекая к этому коррумпированные городские власти, прожженных типов из Голливуда и таинственных благотворителей.

Страна: США

Жанр: детектив, комедия

Дата выхода в России: 9 мая 2024

В ролях: Крис Пайн, Дженнифер Джейсон Ли, ДеВанда Уайз, Аннетт Бенинг, Дэнни ДеВито, Джон Ортиз, Рэй Уайз, Джульетт Миллс, Холлис У. Чемберс, Кристофер Чен, Арми Хикс-младший, Лоран Шваар, Рен Берттет

Режиссер: Крис Пайн

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Крис Пайн   Рен Берттет   Лоран Шваар   Арми Хикс-младший   Кристофер Чен   Холлис У. Чемберс   рэй уайз   Джон Ортиз   ДеВанда Уайз   дженнифер джейсон ли   США   2023   Дэнни ДеВито   Крис Пайн   Аннетт Бенинг   Джульетт Миллс   комедии   детективы   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1707 постов (1667 в горячем)
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283471



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Приключения Буратино": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Приключения Буратино": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без...
Набирающие популярность в сообществах
Не будишь учиться - станешь грузчиком (теперь этим не испугать)
Не будишь учиться - станешь грузчиком (теперь этим не испугать)
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#история#авто аварии#интересное#Автовсячина#фильм#кошка#драка
#люди#машина#интересно#Юмор#ДТП#забавно#полиция#США#милота#истории
#животные#автомобили#Прикол#аварии#факты#кино#кот#Китай#природа#пожар

На что жалуетесь?

Вернуться