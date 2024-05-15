Трейлер фильма "Чистильщик бассейнов" (2023)

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Лос-Анджелес. Даррен работает чистильщиком бассейна в многоквартирном доме в престижном районе. Однажды он решает, что наткнулся на величайший заговор, и начинает собственное расследование, привлекая к этому коррумпированные городские власти, прожженных типов из Голливуда и таинственных благотворителей.
Страна: США
Жанр: детектив, комедия
Дата выхода в России: 9 мая 2024
В ролях: Крис Пайн, Дженнифер Джейсон Ли, ДеВанда Уайз, Аннетт Бенинг, Дэнни ДеВито, Джон Ортиз, Рэй Уайз, Джульетт Миллс, Холлис У. Чемберс, Кристофер Чен, Арми Хикс-младший, Лоран Шваар, Рен Берттет
Режиссер: Крис Пайн
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