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Трейлер фильма "Даааааали! (2023)

Трейлер фильма "Даааааали! (2023)

Автор:
07 мая 2024 14:22
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   жиль лелуш   Франция   Джонатан Коэн   Жан-Мари Винлин   Анаис Демустье   Эдуар Баэр   Дидье Фламан   Агнес Юрстель   Мари Бюнель   Эрик Наггар   Филипп Дюссо   Виктор Ассье   Том Динглер   Екатерина Шауб-Абкарян   Лоран Николя   фильм   Квентен Дюпьё   Пьер Нине   комедии   Жоан Дионне   Марк Фрез   Ромен Дюрис   Пио Мармаи   ален шаба   Жером Ньель   Аким Жемили   
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Начинающей журналистке поручено взять интервью у великого и «ужасного» Дали. Знаменитый художник соглашается на встречу, которая раз за разом переносится из-за обстоятельств непреодолимой силы. Экстравагантный, капризный и самый дерзкий человек на Земле увлекает молодую женщину в лабиринт нескончаемых сюрпризов.

Страна: Франция

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 9 мая 2024

В ролях: Анаис Демустье, Эдуар Баэр, Джонатан Коэн, Жиль Лелуш, Пио Мармаи, Ромен Дюрис, Ален Шаба, Дидье Фламан, Агнес Юрстель, Жоан Дионне, Аким Жемили, Марк Фрез, Пьер Нине, Жером Ньель, Мари Бюнель, Эрик Наггар, Филипп Дюссо, Виктор Ассье, Жан-Мари Винлин, Том Динглер, Екатерина Шауб-Абкарян, Лоран Николя

Режиссер: Квентен Дюпьё

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   жиль лелуш   Франция   Джонатан Коэн   Жан-Мари Винлин   Анаис Демустье   Эдуар Баэр   Дидье Фламан   Агнес Юрстель   Мари Бюнель   Эрик Наггар   Филипп Дюссо   Виктор Ассье   Том Динглер   Екатерина Шауб-Абкарян   Лоран Николя   фильм   Квентен Дюпьё   Пьер Нине   комедии   Жоан Дионне   Марк Фрез   Ромен Дюрис   Пио Мармаи   ален шаба   Жером Ньель   Аким Жемили   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1704 поста (1663 в горячем)
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