Трейлер фильма "Даааааали! (2023)

Начинающей журналистке поручено взять интервью у великого и «ужасного» Дали. Знаменитый художник соглашается на встречу, которая раз за разом переносится из-за обстоятельств непреодолимой силы. Экстравагантный, капризный и самый дерзкий человек на Земле увлекает молодую женщину в лабиринт нескончаемых сюрпризов.
Страна: Франция
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 9 мая 2024
В ролях: Анаис Демустье, Эдуар Баэр, Джонатан Коэн, Жиль Лелуш, Пио Мармаи, Ромен Дюрис, Ален Шаба, Дидье Фламан, Агнес Юрстель, Жоан Дионне, Аким Жемили, Марк Фрез, Пьер Нине, Жером Ньель, Мари Бюнель, Эрик Наггар, Филипп Дюссо, Виктор Ассье, Жан-Мари Винлин, Том Динглер, Екатерина Шауб-Абкарян, Лоран Николя
Режиссер: Квентен Дюпьё
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