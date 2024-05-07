Трейлер фильма "Обитель лжи" (2023)

После смерти мужа, который был убит при загадочных обстоятельствах, Уитни решает уединиться в доме своей покойной бабушки на озере. Супруг оставил неожиданное завещание, и ей начинают открываться страшные тайны, связанные с его прошлым. Теперь Уитни должна рискнуть жизнью и встретиться лицом к лицу с жестоким убийцей.