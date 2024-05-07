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Трейлер фильма "Обитель лжи" (2023)

Трейлер фильма "Обитель лжи" (2023)

Автор:
07 мая 2024 15:12
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Мэтью Торонто   Катерина Эйхенбергер   Риб Хиллис   Кольт Праттс   Линдси Хартли   Дрейпер Уинстон   Пол Диас   Брэд Хит   фильм   Джош Дэвис   Кевин Яп   Харпер Наварре   Аарика Трабона   Бриа Д'Агуанно   Майкл Уиттиг   Брукс Райан   триллеры   Джуди МакМиллан   Джинджер Гилмартин   
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После смерти мужа, который был убит при загадочных обстоятельствах, Уитни решает уединиться в доме своей покойной бабушки на озере. Супруг оставил неожиданное завещание, и ей начинают открываться страшные тайны, связанные с его прошлым. Теперь Уитни должна рискнуть жизнью и встретиться лицом к лицу с жестоким убийцей.

Страна: США

Жанр: триллер

Дата выхода в России: 9 мая 2024

В ролях: Катерина Эйхенбергер, Риб Хиллис, Кольт Праттс, Линдси Хартли, Джуди МакМиллан, Дрейпер Уинстон, Джинджер Гилмартин, Пол Диас, Брукс Райан, Брэд Хит, Джош Дэвис, Кевин Яп, Харпер Наварре, Аарика Трабона, Бриа Д'Агуанно, Майкл Уиттиг

Режиссер: Мэтью Торонто

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Мэтью Торонто   Катерина Эйхенбергер   Риб Хиллис   Кольт Праттс   Линдси Хартли   Дрейпер Уинстон   Пол Диас   Брэд Хит   фильм   Джош Дэвис   Кевин Яп   Харпер Наварре   Аарика Трабона   Бриа Д'Агуанно   Майкл Уиттиг   Брукс Райан   триллеры   Джуди МакМиллан   Джинджер Гилмартин   
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Kinoman
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