Трейлер фильма "Реальная история Уиннер" (2023)

Ветеран ВВС и инструктор по йоге Реалити Ли Виннер возвращается из продуктового магазина и неожиданно встречает двух агентов ФБР на пороге своего дома. Бывшая специалистка американской разведки подозревается в незаконной передаче СМИ секретной информации о фальсификации выборов в США в 2016 году.