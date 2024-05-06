Трейлер фильма "Реальная история Уиннер" (2023)

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Ветеран ВВС и инструктор по йоге Реалити Ли Виннер возвращается из продуктового магазина и неожиданно встречает двух агентов ФБР на пороге своего дома. Бывшая специалистка американской разведки подозревается в незаконной передаче СМИ секретной информации о фальсификации выборов в США в 2016 году.
Страна: США
Жанр: драма
Дата выхода в России: 2 мая 2024
В ролях: Сидни Суини, Джош Хэмилтон, Маршан Дэвис, Бенни Элледж, Джон Уэй, Кристоффер Бродер
Режиссер: Тина Саттер
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