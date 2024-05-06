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Трейлер фильма "Реальная история Уиннер" (2023)

Трейлер фильма "Реальная история Уиннер" (2023)

Автор:
06 мая 2024 14:32
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Тина Саттер   Джош Хэмилтон   Маршан Дэвис   Бенни Элледж   Джон Уэй   Кристоффер Бродер   фильм   Сидни Суини   драма   2023   
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Ветеран ВВС и инструктор по йоге Реалити Ли Виннер возвращается из продуктового магазина и неожиданно встречает двух агентов ФБР на пороге своего дома. Бывшая специалистка американской разведки подозревается в незаконной передаче СМИ секретной информации о фальсификации выборов в США в 2016 году.

Страна: США

Жанр: драма

Дата выхода в России: 2 мая 2024

В ролях: Сидни Суини, Джош Хэмилтон, Маршан Дэвис, Бенни Элледж, Джон Уэй, Кристоффер Бродер

Режиссер: Тина Саттер

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Тина Саттер   Джош Хэмилтон   Маршан Дэвис   Бенни Элледж   Джон Уэй   Кристоффер Бродер   фильм   Сидни Суини   драма   2023   
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3  комментария
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9k
Гвоздь 46 минут назад
"в американском кино нет пропаганды"
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Kra 12 минут назад
Трейлер вообще ни о чем
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Аркадий Полчаса назад
Смотрел довольно таки интересно
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1702 поста (1661 в горячем)
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