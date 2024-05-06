Трейлер фильма "Спящие псы" (2024)

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После лечения провалов в памяти бывший детектив по расследованию убийств пересматривает дело десятилетней давности, связанное с жестоким убийством профессора колледжа.
Страна: Австралия, США
Жанр: детектив, криминал, триллер
Дата выхода в России: 2 мая 2024
В ролях: Расселл Кроу, Томми Флэнаган, Карен Гиллан, Мартон Чокаш, Элизабет Блэкмор, Томас Эм Райт, Люси-Роуз Леонард, Линн Гилмартин, Гарри Гринвуд, Келли Грейсон, Джейн Харбер, Зара Майклз, Минг-Чжу Хии, Саймон Мэйден, Пачаро Мзембе, Паула Арунделл, Райан О'Гради, Джаспер Бэгг, Кэмерон Леонард
Режиссер: Адам Купер
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