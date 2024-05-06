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Трейлер фильма "Спящие псы" (2024)

Трейлер фильма "Спящие псы" (2024)

Автор:
06 мая 2024 15:11
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Карен Гиллан   США   Адам Купер   томми флэнаган   Элизабет Блэкмор   Томас Эм Райт   Люси-Роуз Леонард   Гарри Гринвуд   Джейн Харбер   Зара Майклз   Минг-Чжу Хии   Саймон Мэйден   Пачаро Мзембе   Паула Арунделл   Райан О'Гради   Джаспер Бэгг   Кэмерон Леонард   фильм   детективы   триллеры   Линн Гилмартин   криминальный   Мартон Чокаш   Австралия   Расселл Кроу   Келли Грейсон   2024   
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После лечения провалов в памяти бывший детектив по расследованию убийств пересматривает дело десятилетней давности, связанное с жестоким убийством профессора колледжа.

Страна: Австралия, США

Жанр: детектив, криминал, триллер

Дата выхода в России: 2 мая 2024

В ролях: Расселл Кроу, Томми Флэнаган, Карен Гиллан, Мартон Чокаш, Элизабет Блэкмор, Томас Эм Райт, Люси-Роуз Леонард, Линн Гилмартин, Гарри Гринвуд, Келли Грейсон, Джейн Харбер, Зара Майклз, Минг-Чжу Хии, Саймон Мэйден, Пачаро Мзембе, Паула Арунделл, Райан О'Гради, Джаспер Бэгг, Кэмерон Леонард

Режиссер: Адам Купер

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Карен Гиллан   США   Адам Купер   томми флэнаган   Элизабет Блэкмор   Томас Эм Райт   Люси-Роуз Леонард   Гарри Гринвуд   Джейн Харбер   Зара Майклз   Минг-Чжу Хии   Саймон Мэйден   Пачаро Мзембе   Паула Арунделл   Райан О'Гради   Джаспер Бэгг   Кэмерон Леонард   фильм   детективы   триллеры   Линн Гилмартин   криминальный   Мартон Чокаш   Австралия   Расселл Кроу   Келли Грейсон   2024   
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1  комментарий
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Darki 6 минут назад
Главный герой и есть убийца,не благодарите
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1702 поста (1661 в горячем)
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