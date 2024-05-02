Трейлер фильма "Жизнь вверх ногами" (2023)

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Чтобы сохранить дружеские отношения, нескольким жителям Лос-Анджелеса придётся взглянуть в глаза своим страхам и изгнать ложь из своих жизней.
Страна: США
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 2 мая 2024
В ролях: Боб Оденкёрк, Рада Митчелл, Дэнни Хьюстон, Теренс Берни Хайнс, Кирус Пахлави, Джани Лим, Рози Феллнер, Криспиан Белфрэйдж, Роберта Бэссин
Режиссер: Сесилия Миниукки
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