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Трейлер фильма "Выжить в Калахари" (2024)

Трейлер фильма "Выжить в Калахари" (2024)

Автор:
02 мая 2024 17:46
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Райан Филлипп   США   Мина Сувари   Джереми Тарди   Тристан Томпсон   Михаэла Сэснер   Альфа Микнас   Мохамед Хакимшади   Годвин Асамоа Обенг   Тео Бонгани Ндиальване   Матондо Киантанду   Мукунда Майкл Дьюил   фильм   боевики   Эмиль Хирш   триллеры   Дилан Флэшнер   
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Молодая пара вынуждена свернуть гуманитарную миссию и бежать из лагеря в пустыне Калахари, так как им угрожает банда боевиков. Вывезти их соглашается пилот-контрабандист. Однако самолёт терпит крушение посреди заповедника, и теперь пассажиры вынуждены сражаться не только с людьми, но и с гиенами, леопардами и львами.

Страна: США

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 2 мая 2024

В ролях: Райан Филлипп, Мина Сувари, Эмиль Хирш, Дилан Флэшнер, Джереми Тарди, Тристан Томпсон, Михаэла Сэснер, Альфа Микнас, Мохамед Хакимшади, Годвин Асамоа Обенг, Тео Бонгани Ндиальване, Матондо Киантанду

Режиссер: Мукунда Майкл Дьюил

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Райан Филлипп   США   Мина Сувари   Джереми Тарди   Тристан Томпсон   Михаэла Сэснер   Альфа Микнас   Мохамед Хакимшади   Годвин Асамоа Обенг   Тео Бонгани Ндиальване   Матондо Киантанду   Мукунда Майкл Дьюил   фильм   боевики   Эмиль Хирш   триллеры   Дилан Флэшнер   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1700 постов (1659 в горячем)
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