Трейлер фильма "Выжить в Калахари" (2024)

Молодая пара вынуждена свернуть гуманитарную миссию и бежать из лагеря в пустыне Калахари, так как им угрожает банда боевиков. Вывезти их соглашается пилот-контрабандист. Однако самолёт терпит крушение посреди заповедника, и теперь пассажиры вынуждены сражаться не только с людьми, но и с гиенами, леопардами и львами.