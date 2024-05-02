Трейлер фильма "Выжить в Калахари" (2024)

Молодая пара вынуждена свернуть гуманитарную миссию и бежать из лагеря в пустыне Калахари, так как им угрожает банда боевиков. Вывезти их соглашается пилот-контрабандист. Однако самолёт терпит крушение посреди заповедника, и теперь пассажиры вынуждены сражаться не только с людьми, но и с гиенами, леопардами и львами.
Страна: США
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода в России: 2 мая 2024
В ролях: Райан Филлипп, Мина Сувари, Эмиль Хирш, Дилан Флэшнер, Джереми Тарди, Тристан Томпсон, Михаэла Сэснер, Альфа Микнас, Мохамед Хакимшади, Годвин Асамоа Обенг, Тео Бонгани Ндиальване, Матондо Киантанду
Режиссер: Мукунда Майкл Дьюил
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