Трейлер фильма "Идеальная зависимость" (2023)

Сиенна — успешный тренер по боксу. Однажды она узнаёт, что её парень Джэкс, действующий чемпион, изменял ей с её же сестрой. Разъярённая, она решает отомстить бывшему самым болезненным способом — она берётся тренировать единственного боксёра, который может свергнуть Джэкса с пьедестала. Но то, что начиналось как план мести, постепенно перерастает во что-то большее.
Страна: Германия, Канада, США
Жанр: драма, мелодрама
Дата выхода в России: 1 мая 2024
В ролях: Киана Мадейра, Мэттью Ношка, Росс Батлер, Ману Беннетт, Джей ДеМерит, Поппи Гилберт, Каилас Махадеван, Бри Уинслоу, Николас Дюверне, Райан Боун, Алекс Червински, Сесилия Диш
Режиссер: Кастилл Лэндон
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