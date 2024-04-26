Трейлер фильма "Идеальная зависимость" (2023)

Сиенна — успешный тренер по боксу. Однажды она узнаёт, что её парень Джэкс, действующий чемпион, изменял ей с её же сестрой. Разъярённая, она решает отомстить бывшему самым болезненным способом — она берётся тренировать единственного боксёра, который может свергнуть Джэкса с пьедестала. Но то, что начиналось как план мести, постепенно перерастает во что-то большее.