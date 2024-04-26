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Трейлер фильма "Идеальная зависимость" (2023)

Трейлер фильма "Идеальная зависимость" (2023)

Автор:
26 апреля 2024 13:29
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Мэттью Ношка   Росс Батлер   Ману Беннетт   Каилас Махадеван   Джей ДеМерит   Поппи Гилберт   Бри Уинслоу   Николас Дюверне   Райан Боун   Алекс Червински   Сесилия Диш   фильм   драмы   мелодрамы   Германия   Киана Мадейра   Кастилл Лэндон   Канада   2023   
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Сиенна — успешный тренер по боксу. Однажды она узнаёт, что её парень Джэкс, действующий чемпион, изменял ей с её же сестрой. Разъярённая, она решает отомстить бывшему самым болезненным способом — она берётся тренировать единственного боксёра, который может свергнуть Джэкса с пьедестала. Но то, что начиналось как план мести, постепенно перерастает во что-то большее.

Страна: Германия, Канада, США

Жанр: драма, мелодрама

Дата выхода в России: 1 мая 2024

В ролях: Киана Мадейра, Мэттью Ношка, Росс Батлер, Ману Беннетт, Джей ДеМерит, Поппи Гилберт, Каилас Махадеван, Бри Уинслоу, Николас Дюверне, Райан Боун, Алекс Червински, Сесилия Диш

Режиссер: Кастилл Лэндон

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Мэттью Ношка   Росс Батлер   Ману Беннетт   Каилас Махадеван   Джей ДеМерит   Поппи Гилберт   Бри Уинслоу   Николас Дюверне   Райан Боун   Алекс Червински   Сесилия Диш   фильм   драмы   мелодрамы   Германия   Киана Мадейра   Кастилл Лэндон   Канада   2023   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1698 постов (1657 в горячем)
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