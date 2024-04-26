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Трейлер фильма "Ужас Амитивилля: Мотель призраков" (2023)

Трейлер фильма "Ужас Амитивилля: Мотель призраков" (2023)

Автор:
26 апреля 2024 13:08
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Майк Вилуан   Билли Кристиан   Александра Готтардо   Сэмюэл Панджайтан   Фэнди Кристиан   Эна Пасарибу   Дви Сасоно   Бима Сена   Адинда Бретон   Джордан Омар   Абирама Путра А.   Путри Аюдья   Хайдар Салиш   Тотос Расити   фильм   ужасы   Индонезия   Кики Нарендра   2023   
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Остров Ява, 1997 год. В поисках ночлега путешественники оказываются в проклятом отеле, хозяйка которого жаждет заполучить души новых постояльцев.

Страна: Индонезия

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 1 мая 2024

В ролях: Александра Готтардо, Кики Нарендра, Сэмюэл Панджайтан, Фэнди Кристиан, Эна Пасарибу, Дви Сасоно, Бима Сена, Адинда Бретон, Джордан Омар, Абирама Путра А., Путри Аюдья, Хайдар Салиш, Тотос Расити

Режиссер: Майк Вилуан, Билли Кристиан

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Майк Вилуан   Билли Кристиан   Александра Готтардо   Сэмюэл Панджайтан   Фэнди Кристиан   Эна Пасарибу   Дви Сасоно   Бима Сена   Адинда Бретон   Джордан Омар   Абирама Путра А.   Путри Аюдья   Хайдар Салиш   Тотос Расити   фильм   ужасы   Индонезия   Кики Нарендра   2023   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1698 постов (1657 в горячем)
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