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Трейлер фильма "Сталкер. Черная плесень" (2023)

Трейлер фильма "Сталкер. Черная плесень" (2023)

Автор:
24 апреля 2024 12:25
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Джон Пата   Агнес Олбрайт   Эндрю Бэйлс   Кайту Осе   Джессика Амбуэл   Кейт Рио   США   фильм   драмы   триллеры   ужасы   2023   
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Когда фотограф Брук и ее друг пробираются в заброшенный дом в поисках адреналина и интересных кадров, их похищает параноик. Казалось бы, что может быть хуже? Но похититель — далеко не единственная угроза в этом особняке.

Страна: США

Жанр: драма, триллер, ужасы

Дата выхода в России: 25 апреля 2024

В ролях: Агнес Олбрайт, Эндрю Бэйлс, Кайту Осе, Джессика Амбуэл, Кейт Рио

Режиссер: Джон Пата

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Джон Пата   Агнес Олбрайт   Эндрю Бэйлс   Кайту Осе   Джессика Амбуэл   Кейт Рио   США   фильм   драмы   триллеры   ужасы   2023   
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1  комментарий
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Никита Сергеевич 56 секунд назад
Судя по первому фото, можнотне тратить время на просмотр даже трейлера.
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1696 постов (1655 в горячем)
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