Трейлер фильма "Сталкер. Черная плесень" (2023)

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Когда фотограф Брук и ее друг пробираются в заброшенный дом в поисках адреналина и интересных кадров, их похищает параноик. Казалось бы, что может быть хуже? Но похититель — далеко не единственная угроза в этом особняке.
Страна: США
Жанр: драма, триллер, ужасы
Дата выхода в России: 25 апреля 2024
В ролях: Агнес Олбрайт, Эндрю Бэйлс, Кайту Осе, Джессика Амбуэл, Кейт Рио
Режиссер: Джон Пата
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