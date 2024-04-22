Трейлер мультфильма "Приключения панды" (2024)

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Юный, но отважный панда по имени Пан отправляется в Африку, чтобы спасти свою лучшую подругу — дракона Цзелун. Теперь его ждёт захватывающее путешествие в удивительный для него мир гор, пустынь и джунглей. Полагаясь на свой ум, доброту и находчивость, он заведёт множество новых друзей среди местных обитателей, ведь у храбрости нет размера, а настоящая дружба не знает преград.
Страна: Германия, Дания, Нидерланды, Франция, Эстония
Жанр: приключения
Дата выхода в России: 25 апреля 2024
Роли озвучивали: Элиас Омар, Георгина Вербаан, Юта Вонг Лой Синг
Режиссер: Ричард Клаус, Карстен Килерих
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