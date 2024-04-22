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Трейлер мультфильма "Приключения панды" (2024)

Трейлер мультфильма "Приключения панды" (2024)

Автор:
22 апреля 2024 15:11
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   Нидерланды   мультфильм   приключения   Германия   Эстония   Дания   Ричард Клаус   Карстен Килерих   Элиас Омар   Георгина Вербаан   Юта Вонг Лой Синг   2024   
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Юный, но отважный панда по имени Пан отправляется в Африку, чтобы спасти свою лучшую подругу — дракона Цзелун. Теперь его ждёт захватывающее путешествие в удивительный для него мир гор, пустынь и джунглей. Полагаясь на свой ум, доброту и находчивость, он заведёт множество новых друзей среди местных обитателей, ведь у храбрости нет размера, а настоящая дружба не знает преград.

Страна: Германия, Дания, Нидерланды, Франция, Эстония

Жанр: приключения

Дата выхода в России: 25 апреля 2024

Роли озвучивали: Элиас Омар, Георгина Вербаан, Юта Вонг Лой Синг
Режиссер: Ричард Клаус, Карстен Килерих

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   Нидерланды   мультфильм   приключения   Германия   Эстония   Дания   Ричард Клаус   Карстен Килерих   Элиас Омар   Георгина Вербаан   Юта Вонг Лой Синг   2024   
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