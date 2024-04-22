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Трейлер мультфильма "Пушистые спасатели: Новая команда" (2023)

Трейлер мультфильма "Пушистые спасатели: Новая команда" (2023)

Автор:
22 апреля 2024 15:32
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   мультфильм   приключения   Грант Денайер   Рикард Куссо   2023   Таня Винсент   Дебора Мейлман   Эд Оксенбулд   Дэйвид Уинам   Марк Коулс Смит   Элизабет Каллен   Дэн Брамм   
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Мэгги стала настоящим супергероем. Но с тех пор, когда она впервые надела маску, преступность в городе практически исчезла. Теперь ей то и дело приходится раздавать автографы, считать налоги и участвовать в разных шоу.

Такая жизнь слишком скучна для супергероя, но однажды злой гений решил захватить город, в котором все слишком уж расслабились. Теперь Мэгги и ее новая команда супергероев получили достойного противника.

Страна: США

Жанр: приключения

Дата выхода в России: 25 апреля 2024

Роли озвучивали: Дебора Мейлман, Эд Оксенбулд, Дэйвид Уинам, Марк Коулс Смит, Элизабет Каллен, Грант Денайер, Дэн Брамм

Режиссер: Рикард Куссо, Таня Винсент

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   мультфильм   приключения   Грант Денайер   Рикард Куссо   2023   Таня Винсент   Дебора Мейлман   Эд Оксенбулд   Дэйвид Уинам   Марк Коулс Смит   Элизабет Каллен   Дэн Брамм   
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Kinoman
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