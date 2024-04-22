Трейлер мультфильма "Пушистые спасатели: Новая команда" (2023)

Мэгги стала настоящим супергероем. Но с тех пор, когда она впервые надела маску, преступность в городе практически исчезла. Теперь ей то и дело приходится раздавать автографы, считать налоги и участвовать в разных шоу.
Такая жизнь слишком скучна для супергероя, но однажды злой гений решил захватить город, в котором все слишком уж расслабились. Теперь Мэгги и ее новая команда супергероев получили достойного противника.
Страна: США
Жанр: приключения
Дата выхода в России: 25 апреля 2024
Роли озвучивали: Дебора Мейлман, Эд Оксенбулд, Дэйвид Уинам, Марк Коулс Смит, Элизабет Каллен, Грант Денайер, Дэн Брамм
Режиссер: Рикард Куссо, Таня Винсент
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