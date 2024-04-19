Трейлер фильма "Судная ночь в Аркадии" (2024)

Земля пережила конец света, уничтоживший почти всех людей. Пол и его сыновья Томас и Джозеф — одни из немногих выживших, скрывшихся в отдаленном доме. Однако их жизнь все еще далека от спокойной: с каждым заходом солнца просыпаются свирепые и жестокие существа, которые уничтожают все живое на своем пути. Но однажды им придется выйти во тьму.
Страна: Ирландия, Канада, США
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода в России: 18 апреля 2024
В ролях: Николас Кейдж, Даниэль Круазат, Эрианн Фрайзер, Макдара Келлехер, Майкл Нилон, Фрэнсис О'Рейли, Дельфин Перрье, Бракстон Поуп, Эндрю Си Робинсон, Кайли Рохед, Джаред Андервуд, Джейк Ван Вагонер, Слава Владимиров, Калеб Уорд, Дэвид Эм Вульф
Режиссер: Бенджамин Бривер
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