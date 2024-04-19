Трейлер фильма "Судная ночь в Аркадии" (2024)

Земля пережила конец света, уничтоживший почти всех людей. Пол и его сыновья Томас и Джозеф — одни из немногих выживших, скрывшихся в отдаленном доме. Однако их жизнь все еще далека от спокойной: с каждым заходом солнца просыпаются свирепые и жестокие существа, которые уничтожают все живое на своем пути. Но однажды им придется выйти во тьму.