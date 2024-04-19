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Трейлер фильма "Судная ночь в Аркадии" (2024)

Трейлер фильма "Судная ночь в Аркадии" (2024)

Автор:
19 апреля 2024 17:21
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   николас кейдж   фильм   боевики   триллеры   ирландия   Канада   Бенджамин Бривер   Даниэль Круазат   Эрианн Фрайзер   Макдара Келлехер   Майкл Нилон   Фрэнсис О'Рейли   Дельфин Перрье   Бракстон Поуп   Эндрю Си Робинсон   Кайли Рохед   Джаред Андервуд   Джейк Ван Вагонер   Слава Владимиров   Калеб Уорд   Дэвид Эм Вульф   2024   
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Земля пережила конец света, уничтоживший почти всех людей. Пол и его сыновья Томас и Джозеф — одни из немногих выживших, скрывшихся в отдаленном доме. Однако их жизнь все еще далека от спокойной: с каждым заходом солнца просыпаются свирепые и жестокие существа, которые уничтожают все живое на своем пути. Но однажды им придется выйти во тьму.

Страна: Ирландия, Канада, США

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 18 апреля 2024

В ролях: Николас Кейдж, Даниэль Круазат, Эрианн Фрайзер, Макдара Келлехер, Майкл Нилон, Фрэнсис О'Рейли, Дельфин Перрье, Бракстон Поуп, Эндрю Си Робинсон, Кайли Рохед, Джаред Андервуд, Джейк Ван Вагонер, Слава Владимиров, Калеб Уорд, Дэвид Эм Вульф

Режиссер: Бенджамин Бривер

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   николас кейдж   фильм   боевики   триллеры   ирландия   Канада   Бенджамин Бривер   Даниэль Круазат   Эрианн Фрайзер   Макдара Келлехер   Майкл Нилон   Фрэнсис О'Рейли   Дельфин Перрье   Бракстон Поуп   Эндрю Си Робинсон   Кайли Рохед   Джаред Андервуд   Джейк Ван Вагонер   Слава Владимиров   Калеб Уорд   Дэвид Эм Вульф   2024   
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3  комментария
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435
Murych 53 минуты назад
Чувак справа в Оно играл. Странно, что его фамилию не указали
.
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vozmez_die 24 минуты назад
Опять жуть! Повеселее чё-нидь нет? )
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39k
russger Полчаса назад
Спорим все проблемы у героев фильма будут из-за тупых малолеток? -_-
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Kinoman
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