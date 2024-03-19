Трейлер фильма "Артур, ты король" (2024)

Это было последнее соревнование капитана по приключенческим гонкам Майкла Линднорда, он был полон решимости ничему не позволить встать у него на пути. Собрав первоклассную команду, он не мог и представить, что в 700-километровом забеге у них появится неожиданный попутчик — пес по кличке Артур, встреча с которым изменит не только исход гонки, но и их жизнь.