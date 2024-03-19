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Трейлер фильма "Артур, ты король" (2024)

Трейлер фильма "Артур, ты король" (2024)

Автор:
19 марта 2024 15:59
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   приключения   Марк Уолберг   Симу Лю   Натали Эммануэль   Майкл Ландис   Пол Гилфойл   Роб Коллинз   Виктор Окерблом-Нильссон   Алани Илонгве   Оскар Бэст   Элизабет Чахин   Роджер Вассерман   Али Сулиман   Саймон Селлан-Джоунс   2024   
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Это было последнее соревнование капитана по приключенческим гонкам Майкла Линднорда, он был полон решимости ничему не позволить встать у него на пути. Собрав первоклассную команду, он не мог и представить, что в 700-километровом забеге у них появится неожиданный попутчик — пес по кличке Артур, встреча с которым изменит не только исход гонки, но и их жизнь.

Страна: США

Жанр: приключения

Дата выхода в России: 4 апреля 2024

В ролях: Марк Уолберг, Симу Лю, Натали Эммануэль, Майкл Ландис, Пол Гилфойл, Роб Коллинз, Виктор Окерблом-Нильссон, Алани Илонгве, Оскар Бэст, Элизабет Чахин, Роджер Вассерман, Али Сулиман

Режиссер: Саймон Селлан-Джоунс

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   приключения   Марк Уолберг   Симу Лю   Натали Эммануэль   Майкл Ландис   Пол Гилфойл   Роб Коллинз   Виктор Окерблом-Нильссон   Алани Илонгве   Оскар Бэст   Элизабет Чахин   Роджер Вассерман   Али Сулиман   Саймон Селлан-Джоунс   2024   
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