Трейлер фильма "Артур, ты король" (2024)

Это было последнее соревнование капитана по приключенческим гонкам Майкла Линднорда, он был полон решимости ничему не позволить встать у него на пути. Собрав первоклассную команду, он не мог и представить, что в 700-километровом забеге у них появится неожиданный попутчик — пес по кличке Артур, встреча с которым изменит не только исход гонки, но и их жизнь.
Страна: США
Жанр: приключения
Дата выхода в России: 4 апреля 2024
В ролях: Марк Уолберг, Симу Лю, Натали Эммануэль, Майкл Ландис, Пол Гилфойл, Роб Коллинз, Виктор Окерблом-Нильссон, Алани Илонгве, Оскар Бэст, Элизабет Чахин, Роджер Вассерман, Али Сулиман
Режиссер: Саймон Селлан-Джоунс
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