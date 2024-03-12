Трейлер фильма "Территория зла" (2024)

После ожесточённого боя в живых остаётся лишь сержант Кинни — молодой морпех, отвечающий за связь с Рипером и координацию его действий. Для Кинни это лишь вторая боевая миссия, и теперь парню придётся в одиночку пробираться по вражеской территории к точке эвакуации, а Рипер становится его единственной надеждой на спасение.

Страна: США

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 21 марта 2024

В ролях: Расселл Кроу, Лиам Хемсворт, Люк Хемсворт, Мило Вентимилья, Дэниел Макферсон, Ганнер Райт, Роберт Рабия, Чика Икогве, Джои Виэйра, Рики Уиттл, Джордж Берджесс, Лахлан Энгелер, Эрик Ли, Андре Мартинес, Дилан Сабапати

Режиссер: Уильям Юбэнк