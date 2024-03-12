FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12627 постов • 1288 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Территория зла" (2024)

Трейлер фильма "Территория зла" (2024)

Автор:
12 марта 2024 14:31
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Люк Хемсворт   фильм   боевики   триллеры   Уильям Юбэнк   Мило Вентимилья   Ганнер Райт   Лиам Хемсворт   Роберт Рабия   Чика Икогве   Джои Виэйра   Рики Уиттл   Джордж Берджесс   Лахлан Энгелер   Дэниел Макферсон   Эрик Ли   Андре Мартинес   Дилан Сабапати   Расселл Кроу   
847
1
1

Отряд американского спецназа тайно высаживается на территорию Филиппин для выполнения секретной миссии по спасению важного заложника. С базы поддержку с воздуха осуществляют оператор беспилотника Рипер и его напарница. Вскоре ситуация принимает неожиданный оборот, и бойцы вынуждены вступить в бой с превосходящими силами противника.

После ожесточённого боя в живых остаётся лишь сержант Кинни — молодой морпех, отвечающий за связь с Рипером и координацию его действий. Для Кинни это лишь вторая боевая миссия, и теперь парню придётся в одиночку пробираться по вражеской территории к точке эвакуации, а Рипер становится его единственной надеждой на спасение.

Страна: США

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 21 марта 2024

В ролях: Расселл Кроу, Лиам Хемсворт, Люк Хемсворт, Мило Вентимилья, Дэниел Макферсон, Ганнер Райт, Роберт Рабия, Чика Икогве, Джои Виэйра, Рики Уиттл, Джордж Берджесс, Лахлан Энгелер, Эрик Ли, Андре Мартинес, Дилан Сабапати

Режиссер: Уильям Юбэнк

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Люк Хемсворт   фильм   боевики   триллеры   Уильям Юбэнк   Мило Вентимилья   Ганнер Райт   Лиам Хемсворт   Роберт Рабия   Чика Икогве   Джои Виэйра   Рики Уиттл   Джордж Берджесс   Лахлан Энгелер   Дэниел Макферсон   Эрик Ли   Андре Мартинес   Дилан Сабапати   Расселл Кроу   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283464



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Госдума может разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные авто
Госдума может разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные авто
Доказательства того, что нет ничего страшнее природы
Доказательства того, что нет ничего страшнее природы
Набирающие популярность в сообществах
Копилка сюжетов — творчество Айзека Азимова⁠⁠
Копилка сюжетов — творчество Айзека Азимова⁠⁠
Как появилось слово "Скуф" и почему оно стало мемным
Как появилось слово "Скуф" и почему оно стало мемным
Они стране Победу, а что страна в ответ?
Они стране Победу, а что страна в ответ?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#машина#аварии#авто аварии#позитив#факты#кино#дети#улыбнуло
#фото#автомир#в мире#ДТП#кот#история#Автовсячина#полиция#мужчины#Подмосковье
#Прикол#Юмор#люди#интересно#собака#забавно#Разное#Пёс#США#Жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться