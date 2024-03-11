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Трейлер фильма "Стражи Вселенной: Как приручить динозавров" (2023)

Трейлер фильма "Стражи Вселенной: Как приручить динозавров" (2023)

Автор:
11 марта 2024 12:14
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   фильм   приключения   Лю Пэн   Лю Жобань   Чжэн Лянь   Ли Цзин   фэнтези   2023   
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Синий тигр хочет стать капитаном Стражей Вселенной, как и его исчезнувший отец. Ведь их миссия — охранять наш мир. Но у доктора Зло свои планы, он решил захватить Землю и восстановить на ней эру динозавров. Тигру и его команде предстоит обезвредить доктора Зло, предотвратить нашествие динозавров и найти своего отца.

Страна: Китай

Жанр: приключения, фэнтези

Дата выхода в России: 21 марта 2024

В ролях: Лю Жобань, Чжэн Лянь, Ли Цзин

Режиссер: Лю Пэн

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   фильм   приключения   Лю Пэн   Лю Жобань   Чжэн Лянь   Ли Цзин   фэнтези   2023   
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