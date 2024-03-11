Трейлер фильма "Стражи Вселенной: Как приручить динозавров" (2023)

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Синий тигр хочет стать капитаном Стражей Вселенной, как и его исчезнувший отец. Ведь их миссия — охранять наш мир. Но у доктора Зло свои планы, он решил захватить Землю и восстановить на ней эру динозавров. Тигру и его команде предстоит обезвредить доктора Зло, предотвратить нашествие динозавров и найти своего отца.
Страна: Китай
Жанр: приключения, фэнтези
Дата выхода в России: 21 марта 2024
В ролях: Лю Жобань, Чжэн Лянь, Ли Цзин
Режиссер: Лю Пэн
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