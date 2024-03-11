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Трейлер фильма "Охота на киллера" (2024)

Трейлер фильма "Охота на киллера" (2024)

Автор:
11 марта 2024 12:53
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   элис ив   США   фильм   антонио бандерас   Джон Кейес   Олуэн Фуэре   приключения   триллеры   Фортуна Кваку   Шелли Хенниг   Мэттью Томпкинс   Ник Даннинг   Патрик Баченан   Киаран МакГлинн   Пол Рейд   Софи Эмбер   Ким ДеЛонги   Джон Уоллман   2024   
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Когда убивают известного частного детектива Майка Таллини, за дело берется его протеже Кэсси Холт. В свое время он стал единственным человеком, который отнесся к Кэсси с уважением и заботой, помог ей завязать с мрачным прошлым. Поэтому после его жестокого убийства Кэсси решительно настроена найти виновного, лишившего ее самого дорогого.

Во время расследования она вынуждена сотрудничать с убийцей, чтобы раскрыть ужасные тайны города и восстановить справедливость.

Страна: США

Жанр: приключения, триллер

Дата выхода в России: 21 марта 2024

В ролях: Элис Ив, Антонио Бандерас, Пол Рейд, Фортуна Кваку, Олуэн Фуэре, Шелли Хенниг, Ким ДеЛонги, Мэттью Томпкинс, Ник Даннинг, Патрик Баченан, Джон Уоллман, Софи Эмбер, Киаран МакГлинн

Режиссер: Джон Кейес

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   элис ив   США   фильм   антонио бандерас   Джон Кейес   Олуэн Фуэре   приключения   триллеры   Фортуна Кваку   Шелли Хенниг   Мэттью Томпкинс   Ник Даннинг   Патрик Баченан   Киаран МакГлинн   Пол Рейд   Софи Эмбер   Ким ДеЛонги   Джон Уоллман   2024   
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