Трейлер фильма "Охота на киллера" (2024)

Когда убивают известного частного детектива Майка Таллини, за дело берется его протеже Кэсси Холт. В свое время он стал единственным человеком, который отнесся к Кэсси с уважением и заботой, помог ей завязать с мрачным прошлым. Поэтому после его жестокого убийства Кэсси решительно настроена найти виновного, лишившего ее самого дорогого.