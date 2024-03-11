Трейлер фильма "Охота на киллера" (2024)

Когда убивают известного частного детектива Майка Таллини, за дело берется его протеже Кэсси Холт. В свое время он стал единственным человеком, который отнесся к Кэсси с уважением и заботой, помог ей завязать с мрачным прошлым. Поэтому после его жестокого убийства Кэсси решительно настроена найти виновного, лишившего ее самого дорогого.
Во время расследования она вынуждена сотрудничать с убийцей, чтобы раскрыть ужасные тайны города и восстановить справедливость.
Страна: США
Жанр: приключения, триллер
Дата выхода в России: 21 марта 2024
В ролях: Элис Ив, Антонио Бандерас, Пол Рейд, Фортуна Кваку, Олуэн Фуэре, Шелли Хенниг, Ким ДеЛонги, Мэттью Томпкинс, Ник Даннинг, Патрик Баченан, Джон Уоллман, Софи Эмбер, Киаран МакГлинн
Режиссер: Джон Кейес
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