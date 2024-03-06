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Трейлер фильма "Обнажённая муза Пьера Боннара" (2023)

Трейлер фильма "Обнажённая муза Пьера Боннара" (2023)

Автор:
06 марта 2024 15:11
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   Мари-Анн Местр   Грегуар Лепренс-Ренге   Сесиль Де Франс   Андре Маркон   фильм   Мартен Прово   Венсан Макень   Элен Александридис   Ивелин Амон   Сезар Домбой   Станислас Мерар   драмы   Венсан Лондез   Бенуа Аллеман   Стэйси Мартин   Жан-Кристоф Бретиньер   Филипп Ришарден   Лаура Сепуль   Анджело Бисон   мелодрамы   Катрин Адамс   Дени Ардан   Биографический   Петер Ван ден Бегин   Бельгия   Анук Гринбер   2023   
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Один из величайших художников нашего времени Пьер Боннар знаменит своими изысканными, полными ярких красок работами. Такой же насыщенной была и его личная жизнь. Таинственная муза, имя которой скрывалось более 30 лет, непрестанно испытывала мастера. Любовь, страсть, измены — их отношения походили на пламя, в котором один из них должен был сгореть.

Страна: Бельгия, Франция

Жанр: биография, драма, мелодрама

Дата выхода в России: 21 марта 2024

В ролях: Венсан Макень, Сесиль де Франс, Стэйси Мартин, Анук Гринбер, Грегуар Лепренс-Ренге, Андре Маркон, Элен Александридис, Петер Ван ден Бегин, Ивелин Амон, Сезар Домбой, Станислас Мерар, Венсан Лондез, Бенуа Аллеман, Жан-Кристоф Бретиньер, Филипп Ришарден, Лаура Сепуль, Анджело Бисон, Катрин Адамс, Мари-Анн Местр, Дени Ардан

Режиссер: Мартен Прово

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   Мари-Анн Местр   Грегуар Лепренс-Ренге   Сесиль Де Франс   Андре Маркон   фильм   Мартен Прово   Венсан Макень   Элен Александридис   Ивелин Амон   Сезар Домбой   Станислас Мерар   драмы   Венсан Лондез   Бенуа Аллеман   Стэйси Мартин   Жан-Кристоф Бретиньер   Филипп Ришарден   Лаура Сепуль   Анджело Бисон   мелодрамы   Катрин Адамс   Дени Ардан   Биографический   Петер Ван ден Бегин   Бельгия   Анук Гринбер   2023   
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