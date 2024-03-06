Трейлер фильма "Обнажённая муза Пьера Боннара" (2023)

Один из величайших художников нашего времени Пьер Боннар знаменит своими изысканными, полными ярких красок работами. Такой же насыщенной была и его личная жизнь. Таинственная муза, имя которой скрывалось более 30 лет, непрестанно испытывала мастера. Любовь, страсть, измены — их отношения походили на пламя, в котором один из них должен был сгореть.