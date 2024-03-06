Трейлер фильма "Обнажённая муза Пьера Боннара" (2023)

Один из величайших художников нашего времени Пьер Боннар знаменит своими изысканными, полными ярких красок работами. Такой же насыщенной была и его личная жизнь. Таинственная муза, имя которой скрывалось более 30 лет, непрестанно испытывала мастера. Любовь, страсть, измены — их отношения походили на пламя, в котором один из них должен был сгореть.
Страна: Бельгия, Франция
Жанр: биография, драма, мелодрама
Дата выхода в России: 21 марта 2024
В ролях: Венсан Макень, Сесиль де Франс, Стэйси Мартин, Анук Гринбер, Грегуар Лепренс-Ренге, Андре Маркон, Элен Александридис, Петер Ван ден Бегин, Ивелин Амон, Сезар Домбой, Станислас Мерар, Венсан Лондез, Бенуа Аллеман, Жан-Кристоф Бретиньер, Филипп Ришарден, Лаура Сепуль, Анджело Бисон, Катрин Адамс, Мари-Анн Местр, Дени Ардан
Режиссер: Мартен Прово
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