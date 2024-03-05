Трейлер фильма "Лучшая жизнь" (2022)

Когда-то на берегу моря Марко Каррера по прозвищу Колибри познакомился с Луизой, любовь к которой пронес через всю жизнь — несмотря на то, что женат на Марине. С 1970-х его жизнь — это история встреч и расставаний, ошибок и озарений.