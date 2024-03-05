Трейлер фильма "Лучшая жизнь" (2022)

Когда-то на берегу моря Марко Каррера по прозвищу Колибри познакомился с Луизой, любовь к которой пронес через всю жизнь — несмотря на то, что женат на Марине. С 1970-х его жизнь — это история встреч и расставаний, ошибок и озарений.
Страна: Италия, Франция
Жанр: драма
Дата выхода в России: 21 марта 2024
В ролях: Пьерфранческо Фавино, Кася Смутняк, Беренис Бежо, Нанни Моретти, Лаура Моранте, Серджо Альбелли, Фотини Пелузо, Алессандро Тедески, Бенедетта Поркароли, Массимо Чеккерини, Валерия Кавалли, Пьетро Рагуза, Франческа Де Мартини, Ксавье Риго, Матильда Грейс Марини
Режиссер: Франческа Аркибуджи
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