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Трейлер фильма "Лучшая жизнь" (2022)

Трейлер фильма "Лучшая жизнь" (2022)

Автор:
05 марта 2024 13:28
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Италия   Франция   Франческа Аркибуджи   Лаура Моранте   Серджо Альбелли   Франческа Де Мартини   Фотини Пелузо   Алессандро Тедески   Бенедетта Поркароли   Массимо Чеккерини   Валерия Кавалли   Пьетро Рагуза   Ксавье Риго   Матильда Грейс Марини   фильм   Беренис Бежо   драма   Кася Смутняк   Пьерфранческо Фавино   2022   Нанни Моретти   
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Когда-то на берегу моря Марко Каррера по прозвищу Колибри познакомился с Луизой, любовь к которой пронес через всю жизнь — несмотря на то, что женат на Марине. С 1970-х его жизнь — это история встреч и расставаний, ошибок и озарений.

Страна: Италия, Франция

Жанр: драма

Дата выхода в России: 21 марта 2024

В ролях: Пьерфранческо Фавино, Кася Смутняк, Беренис Бежо, Нанни Моретти, Лаура Моранте, Серджо Альбелли, Фотини Пелузо, Алессандро Тедески, Бенедетта Поркароли, Массимо Чеккерини, Валерия Кавалли, Пьетро Рагуза, Франческа Де Мартини, Ксавье Риго, Матильда Грейс Марини

Режиссер: Франческа Аркибуджи

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Италия   Франция   Франческа Аркибуджи   Лаура Моранте   Серджо Альбелли   Франческа Де Мартини   Фотини Пелузо   Алессандро Тедески   Бенедетта Поркароли   Массимо Чеккерини   Валерия Кавалли   Пьетро Рагуза   Ксавье Риго   Матильда Грейс Марини   фильм   Беренис Бежо   драма   Кася Смутняк   Пьерфранческо Фавино   2022   Нанни Моретти   
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