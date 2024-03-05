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Трейлер фильма "Немая жизнь" (2023)

Трейлер фильма "Немая жизнь" (2023)

Автор:
05 марта 2024 12:27
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Элли Патрикиос   Пол Родригес   США   Владислав Козлов   Владислав Козлов   Терри Мур   шерилин фенн   Франко Неро   Монте Маркхэм   Джефф ДюЖарден   Далтон Сир   фильм   Галина Логинова   Стивен Нельсон   Ксения Жарова   Жубин Рахбар   Аликсандра Купчик   Джейсон Джонсон   Клейтон Тёрнидж   Мариэлла Жаклин   Чад Дорек   Пол Луи Харрелл   Юрий Браун   драмы   Биографический   изабелла росселлини   2024   
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Голливуд — место дерзких грез и мечтаний всех любителей кино, он полон надежд и печали. Именно здесь на кладбище Hollywood Forever съемочная группа работает над фильмом о звездах старого Голливуда, когда появляется загадочная Женщина в чёрном.

Она приносит красную розу на могилу первого секс-символа Голливуда Рудольфо Валентино. Женщина хранит секрет на протяжении всей своей жизни, она и сама давно уже стала легендой. Что за тайну она хранит на протяжении 70 лет и причем здесь звезда немого кино?

Страна: США

Жанр: биография, драма

Дата выхода в России: 21 марта 2024

В ролях: Владислав Козлов, Терри Мур, Шерилин Фенн, Изабелла Росселлини, Франко Неро, Монте Маркхэм, Пол Родригес, Джефф ДюЖарден, Далтон Сир, Галина Логинова, Стивен Нельсон, Ксения Жарова, Жубин Рахбар, Аликсандра Купчик, Джейсон Джонсон, Клейтон Тёрнидж, Мариэлла Жаклин, Чад Дорек, Элли Патрикиос, Пол Луи Харрелл, Юрий Браун

Режиссер: Владислав Козлов

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Элли Патрикиос   Пол Родригес   США   Владислав Козлов   Владислав Козлов   Терри Мур   шерилин фенн   Франко Неро   Монте Маркхэм   Джефф ДюЖарден   Далтон Сир   фильм   Галина Логинова   Стивен Нельсон   Ксения Жарова   Жубин Рахбар   Аликсандра Купчик   Джейсон Джонсон   Клейтон Тёрнидж   Мариэлла Жаклин   Чад Дорек   Пол Луи Харрелл   Юрий Браун   драмы   Биографический   изабелла росселлини   2024   
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