Трейлер фильма "Немая жизнь" (2023)

Она приносит красную розу на могилу первого секс-символа Голливуда Рудольфо Валентино. Женщина хранит секрет на протяжении всей своей жизни, она и сама давно уже стала легендой. Что за тайну она хранит на протяжении 70 лет и причем здесь звезда немого кино?

Страна: США

Жанр: биография, драма

Дата выхода в России: 21 марта 2024

В ролях: Владислав Козлов, Терри Мур, Шерилин Фенн, Изабелла Росселлини, Франко Неро, Монте Маркхэм, Пол Родригес, Джефф ДюЖарден, Далтон Сир, Галина Логинова, Стивен Нельсон, Ксения Жарова, Жубин Рахбар, Аликсандра Купчик, Джейсон Джонсон, Клейтон Тёрнидж, Мариэлла Жаклин, Чад Дорек, Элли Патрикиос, Пол Луи Харрелл, Юрий Браун

Режиссер: Владислав Козлов