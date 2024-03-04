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Трейлер фильма "Бал сумасшедших" (2023)

Трейлер фильма "Бал сумасшедших" (2023)

Автор:
04 марта 2024 15:15
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Мелани Тьерри   Франция   Жозиан Баласко   Элина Лёвенсон   Марина Фоис   Люси Чжан   Доминик Фро   Сольен Рижо   Мисс Минг   Агнес Бертон   Арно де Палльер   фильм   драмы   Йоланда Моро   2023   Кароль Буке   
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Раз в году в психиатрической больнице проводится популярное у всего Парижа мероприятие. Политики, деятели искусства и светские гости толпятся перед дверями этого заведения, жаждущие оказаться в красочной толпе «безумных женщин». Но в этот раз среди них Фанни, «бал сумасшедших» для нее — единственный шанс найти и спасти свою мать.

Страна: Франция

Жанр: драма

Дата выхода в России: 8 марта 2024

В ролях: Мелани Тьерри, Кароль Буке, Жозиан Баласко, Элина Лёвенсон, Марина Фоис, Люси Чжан, Йоланда Моро, Доминик Фро, Сольен Рижо, Мисс Минг, Агнес Бертон

Режиссер: Арно де Палльер

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Мелани Тьерри   Франция   Жозиан Баласко   Элина Лёвенсон   Марина Фоис   Люси Чжан   Доминик Фро   Сольен Рижо   Мисс Минг   Агнес Бертон   Арно де Палльер   фильм   драмы   Йоланда Моро   2023   Кароль Буке   
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