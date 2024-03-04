Трейлер фильма "Бал сумасшедших" (2023)

Раз в году в психиатрической больнице проводится популярное у всего Парижа мероприятие. Политики, деятели искусства и светские гости толпятся перед дверями этого заведения, жаждущие оказаться в красочной толпе «безумных женщин». Но в этот раз среди них Фанни, «бал сумасшедших» для нее — единственный шанс найти и спасти свою мать.