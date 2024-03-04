Трейлер фильма "Бал сумасшедших" (2023)

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Раз в году в психиатрической больнице проводится популярное у всего Парижа мероприятие. Политики, деятели искусства и светские гости толпятся перед дверями этого заведения, жаждущие оказаться в красочной толпе «безумных женщин». Но в этот раз среди них Фанни, «бал сумасшедших» для нее — единственный шанс найти и спасти свою мать.
Страна: Франция
Жанр: драма
Дата выхода в России: 8 марта 2024
В ролях: Мелани Тьерри, Кароль Буке, Жозиан Баласко, Элина Лёвенсон, Марина Фоис, Люси Чжан, Йоланда Моро, Доминик Фро, Сольен Рижо, Мисс Минг, Агнес Бертон
Режиссер: Арно де Палльер
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