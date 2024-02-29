Трейлер фильма "Первая дуэль" (2023)

Париж, 1887 год. Время, когда дороже всего ценилась собственная честь, а дуэль была верным способом ее отстоять. Клеман Лаказ, харизматичный магистр оружия, прошел через множество сражений и закон запрещает принимать ему участие в дуэлях. Мари-Роз Асти де Вальсэр тоже не может бросить вызов своему обидчику, так как она женщина. Вместе они помогают друг другу не только призвать врагов к барьеру, но и найти любовь, которая всегда обходила их стороной.
Страна: Франция
Жанр: драма, мелодрама
Дата выхода в России: 14 марта 2024
В ролях: Рошди Зем, Дория Тийе, Венсан Перес, Гийом Галльенн, Дамьен Боннар, Ноам Эдж, Пепе Лоренте, Лоран Лафитт, Дени Подалидес, Монда Туре, Иман Перес, Натали Бойер, Эва Данино, Рафаэль Магнабоско, Николя Гаспар
Режиссер: Венсан Перес
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