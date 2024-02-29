Трейлер фильма "Первая дуэль" (2023)

Париж, 1887 год. Время, когда дороже всего ценилась собственная честь, а дуэль была верным способом ее отстоять. Клеман Лаказ, харизматичный магистр оружия, прошел через множество сражений и закон запрещает принимать ему участие в дуэлях. Мари-Роз Асти де Вальсэр тоже не может бросить вызов своему обидчику, так как она женщина. Вместе они помогают друг другу не только призвать врагов к барьеру, но и найти любовь, которая всегда обходила их стороной.