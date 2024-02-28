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Трейлер фильма "Герой наших снов" (2023)

Трейлер фильма "Герой наших снов" (2023)

Автор:
28 февраля 2024 16:27
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Дилан Бейкер   Тим Медоуз   Марни Макфейл   Ричард Джутрас   Пола Будро   Лили Бирд   Ноа Ламанна   Дженнифер Уигмор   Маев Бити   София Банцхаф   Доменик Ди Роза   Стар Слейд   Криста Бриджес   Ной Сентинео   Джош Ричардс   Бен Колдуэлл   Агапе Мнгомезулу   Лиз Аджей   Филипп Ван Мартин   Марк Коппола   Джим Армстронг   Джессика Клемент   Джереми Левик   США   николас кейдж   Майкл Сера   фильм   Кэйт Берлант   комедии   Конрад Коутс   Николас Браун   Лили Гао   Эмбер Мидфандер   2023   Дилан Гелула   Кристоффер Боргли   Джулианна Николсон   
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Жизнь обычного профессора Пола Мэтьюса внезапно переворачивается с ног на голову, когда он начинает появляться во снах других людей. В одночасье он становится самым узнаваемым человеком не только у себя в городе, но и во всем мире. Его приглашают на телевизионные шоу, о нем пишут газеты, а толпы папарацци и поклонников жаждут его внимания. Но эйфория от всеобщей любви и славы проходит так же внезапно, как возникла.

Ведь радостные сны имеют обыкновение сменяться страшными. Когда новообретенная слава героя примет опасный оборот, Полу придется сделать все возможное, чтобы доказать всему миру, что он кто угодно, только не человек из их снов.

Страна: США

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 14 марта 2024

В ролях: Николас Кейдж, Джулианна Николсон, Майкл Сера, Кэйт Берлант, Дилан Бейкер, Тим Медоуз, Лили Гао, Марни Макфейл, Ричард Джутрас, Пола Будро, Ноа Ламанна, Дженнифер Уигмор, Дилан Гелула, София Банцхаф, Доменик Ди Роза, Стар Слейд, Криста Бриджес, Ной Сентинео, Эмбер Мидфандер, Николас Браун, Конрад Коутс, Маев Бити, Джош Ричардс, Бен Колдуэлл, Лили Бирд, Агапе Мнгомезулу, Лиз Аджей, Филипп Ван Мартин, Марк Коппола, Джим Армстронг, Джессика Клемент, Джереми Левик

Режиссер: Кристоффер Боргли

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Дилан Бейкер   Тим Медоуз   Марни Макфейл   Ричард Джутрас   Пола Будро   Лили Бирд   Ноа Ламанна   Дженнифер Уигмор   Маев Бити   София Банцхаф   Доменик Ди Роза   Стар Слейд   Криста Бриджес   Ной Сентинео   Джош Ричардс   Бен Колдуэлл   Агапе Мнгомезулу   Лиз Аджей   Филипп Ван Мартин   Марк Коппола   Джим Армстронг   Джессика Клемент   Джереми Левик   США   николас кейдж   Майкл Сера   фильм   Кэйт Берлант   комедии   Конрад Коутс   Николас Браун   Лили Гао   Эмбер Мидфандер   2023   Дилан Гелула   Кристоффер Боргли   Джулианна Николсон   
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