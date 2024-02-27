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Трейлер фильма "Прошлые жизни" (2023)

Трейлер фильма "Прошлые жизни" (2023)

Автор:
27 февраля 2024 16:18
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Южная Корея   тео ю   фильм   драмы   Джон Магаро   мелодрамы   Селин Сон   Грета Ли   ДжоДжо Ти Гиббс   Мун Сын А   Лим Сын Ми   Эмили Касс МакДонелл   2023   Джон-Дерик Митчелл   Джи Хэ Юн   Чхве Вон Ён   Ан Мин Ён   Со Ен У   Федерико Родригес   Конрад Шотт   Кристен Сиэ   Стефани Чен   
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Нора c детства была влюблена в своего лучшего друга. Но связь между ними прервалась, когда девушка уехала из родного города. Она вышла замуж, стала писательницей и теперь живет в Нью-Йорке. Однажды покой Норы нарушает сообщение в социальной сети — ее первая любовь появляется на горизонте спустя 20 лет. Теперь им предстоит провести вместе неделю и решить, кто они друг для друга.

Страна: США, Южная Корея

Жанр: драма, мелодрама

Дата выхода в России: 29 февраля 2024

В ролях: Грета Ли, Тео Ю, Джон Магаро, ДжоДжо Ти Гиббс, Мун Сын А, Лим Сын Ми, Эмили Касс МакДонелл, Джон-Дерик Митчелл, Джи Хэ Юн, Чхве Вон Ён, Ан Мин Ён, Со Ен У, Федерико Родригес, Конрад Шотт, Кристен Сиэ, Стефани Чен

Режиссер: Селин Сон

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Южная Корея   тео ю   фильм   драмы   Джон Магаро   мелодрамы   Селин Сон   Грета Ли   ДжоДжо Ти Гиббс   Мун Сын А   Лим Сын Ми   Эмили Касс МакДонелл   2023   Джон-Дерик Митчелл   Джи Хэ Юн   Чхве Вон Ён   Ан Мин Ён   Со Ен У   Федерико Родригес   Конрад Шотт   Кристен Сиэ   Стефани Чен   
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