Трейлер фильма "Алые паруса" (2022)

Джульетта — нежная девушка, которая верит в пророчество волшебницы и ждет, когда за ней явятся алые паруса. Жан — летчик-авантюрист, единственный, кто готов подойти к девушке ближе. По воле судьбы они встретили друг друга утром летнего дня на севере Франции и поддались чувствам, тянущих их в небо.
Страна: Германия, Италия, Франция
Жанр: драма, мелодрама
Дата выхода в России: 7 марта 2024
В ролях: Жюльетта Жуан, Луи Гаррель, Рафаэль Тьери, Ноэми Львовски, Йоланда Моро, Франсуа Негре, Эрнст Умхауэр, Антонен Стали, Артюр Орсье, Лолита Шамма, Реми Рубака, Инес Эс-Сархир, Атенаис Сифауи-Блан, Анне-Лизе Хаймбургер, Аннетта Трюмель, Карим Руаба, Борис Жилло, Лоренцо МакГоверн Дзаини
Режиссер: Пьетро Марчелло
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