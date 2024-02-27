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Трейлер фильма "Алые паруса" (2022)

Трейлер фильма "Алые паруса" (2022)

Автор:
27 февраля 2024 15:57
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Лолита Шамма   Италия   Франция   Ноэми Львовски   Лоренцо МакГоверн Дзаини   Пьетро Марчелло   фильм   драмы   мелодрамы   Германия   Луи Гаррель   2022   Жюльетта Жуан   Рафаэль Тьери   Йоланда Моро   Франсуа Негре   Эрнст Умхауэр   Антонен Стали   Артюр Орсье   Реми Рубака   Инес Эс-Сархир   Атенаис Сифауи-Блан   Анне-Лизе Хаймбургер   Аннетта Трюмель   Карим Руаба   Борис Жилло   
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Джульетта — нежная девушка, которая верит в пророчество волшебницы и ждет, когда за ней явятся алые паруса. Жан — летчик-авантюрист, единственный, кто готов подойти к девушке ближе. По воле судьбы они встретили друг друга утром летнего дня на севере Франции и поддались чувствам, тянущих их в небо.

Страна: Германия, Италия, Франция

Жанр: драма, мелодрама

Дата выхода в России: 7 марта 2024

В ролях: Жюльетта Жуан, Луи Гаррель, Рафаэль Тьери, Ноэми Львовски, Йоланда Моро, Франсуа Негре, Эрнст Умхауэр, Антонен Стали, Артюр Орсье, Лолита Шамма, Реми Рубака, Инес Эс-Сархир, Атенаис Сифауи-Блан, Анне-Лизе Хаймбургер, Аннетта Трюмель, Карим Руаба, Борис Жилло, Лоренцо МакГоверн Дзаини

Режиссер: Пьетро Марчелло

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Лолита Шамма   Италия   Франция   Ноэми Львовски   Лоренцо МакГоверн Дзаини   Пьетро Марчелло   фильм   драмы   мелодрамы   Германия   Луи Гаррель   2022   Жюльетта Жуан   Рафаэль Тьери   Йоланда Моро   Франсуа Негре   Эрнст Умхауэр   Антонен Стали   Артюр Орсье   Реми Рубака   Инес Эс-Сархир   Атенаис Сифауи-Блан   Анне-Лизе Хаймбургер   Аннетта Трюмель   Карим Руаба   Борис Жилло   
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