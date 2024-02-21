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Трейлер фильма "По Фрейду" (2023)

Трейлер фильма "По Фрейду" (2023)

Автор:
21 февраля 2024 15:44
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Лив Лиза Фрис   фильм   драмы   Мэттью Гуд   Энтони Хопкинс   Мэтт Браун   Джоди Бальфур   Орла Брэйди   стивен кэмпбелл мур   Падрайк Делани   Дэвид Шилдс   Том Бишопс   Георг Ленц   Питер Уорнок   Арндт Шверинг-Зонрей   Риз Мэннион   Анна Амалия Бломейер   Эммет Кирван   Великобритания   2023   
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Вторая мировая война. На одном из своих последних сеансов основатель психоанализа Зигмунд Фрейд встречается с Клайвом Льюисом, автором цикла повестей «Хроники Нарнии», чтобы поспорить о главной загадке мироздания.

Страна: Великобритания, США

Жанр: драма

Дата выхода в России: 29 февраля 2024

В ролях: Энтони Хопкинс, Мэттью Гуд, Джоди Бальфур, Орла Брэйди, Стивен Кэмпбелл Мур, Лив Лиза Фрис, Падрайк Делани, Дэвид Шилдс, Том Бишопс, Георг Ленц, Питер Уорнок, Арндт Шверинг-Зонрей, Риз Мэннион, Анна Амалия Бломейер, Эммет Кирван

Режиссер: Мэтт Браун

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Лив Лиза Фрис   фильм   драмы   Мэттью Гуд   Энтони Хопкинс   Мэтт Браун   Джоди Бальфур   Орла Брэйди   стивен кэмпбелл мур   Падрайк Делани   Дэвид Шилдс   Том Бишопс   Георг Ленц   Питер Уорнок   Арндт Шверинг-Зонрей   Риз Мэннион   Анна Амалия Бломейер   Эммет Кирван   Великобритания   2023   
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