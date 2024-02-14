Трейлер мультфильма "Супер Крылья. Фильм" (2023)

Миссия самолета-трансформера Джетта и его команды — помогать людям по всему миру. Новый коварный противник жаждет повергнуть Землю в хаос. С этой целью он насылает на мегаполисы своих продвинутых роботов, а остановить его могут только Джетт, его друзья и их суперсмелость, суперскорость и супердружба.