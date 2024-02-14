Трейлер мультфильма "Супер Крылья. Фильм" (2023)

Миссия самолета-трансформера Джетта и его команды — помогать людям по всему миру. Новый коварный противник жаждет повергнуть Землю в хаос. С этой целью он насылает на мегаполисы своих продвинутых роботов, а остановить его могут только Джетт, его друзья и их суперсмелость, суперскорость и супердружба.
Страна: Китай, Южная Корея
Жанр: комедия, приключения
Дата выхода в России: 15 февраля 2024
Роли озвучивали: Ом Сан-Хён, Мун Нам Сук, Чхвэ Бо Бэ, Чон Тхэ Йол, Ли Джебом, Ким А Рон, Чан Ын Сук, Лим Чэ Хон, Чжан Цзяци, Сихан Чэн, Го Чжэнцзянь, Элла Вилкинс, Щи Цзимю, Чу Цзыцзюнь, Фу Чэньян, Чжан Чжанькун
Режиссер: Чон Гиль Хун, Цао Фэн, Цай Сяоцин, Цай Дунцин
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