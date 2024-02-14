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Трейлер мультфильма "Супер Крылья. Фильм" (2023)

Трейлер мультфильма "Супер Крылья. Фильм" (2023)

Автор:
14 февраля 2024 15:13
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   Южная Корея   Ом Сан-Хён   мультфильм   Чон Гиль Хун   Цао Фэн   Цай Сяоцин   Цай Дунцин   Мун Нам Сук   Чхвэ Бо Бэ   Чон Тхэ Йол   Ли Джебом   Ким А Рон   Чан Ын Сук   Лим Чэ Хон   Чжан Цзяци   Сихан Чэн   Го Чжэнцзянь   Элла Вилкинс   Щи Цзимю   Чу Цзыцзюнь   Фу Чэньян   комедии   Чжан Чжанькун   2023   
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Миссия самолета-трансформера Джетта и его команды — помогать людям по всему миру. Новый коварный противник жаждет повергнуть Землю в хаос. С этой целью он насылает на мегаполисы своих продвинутых роботов, а остановить его могут только Джетт, его друзья и их суперсмелость, суперскорость и супердружба.

Страна: Китай, Южная Корея

Жанр: комедия, приключения

Дата выхода в России: 15 февраля 2024

Роли озвучивали: Ом Сан-Хён, Мун Нам Сук, Чхвэ Бо Бэ, Чон Тхэ Йол, Ли Джебом, Ким А Рон, Чан Ын Сук, Лим Чэ Хон, Чжан Цзяци, Сихан Чэн, Го Чжэнцзянь, Элла Вилкинс, Щи Цзимю, Чу Цзыцзюнь, Фу Чэньян, Чжан Чжанькун

Режиссер: Чон Гиль Хун, Цао Фэн, Цай Сяоцин, Цай Дунцин

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   Южная Корея   Ом Сан-Хён   мультфильм   Чон Гиль Хун   Цао Фэн   Цай Сяоцин   Цай Дунцин   Мун Нам Сук   Чхвэ Бо Бэ   Чон Тхэ Йол   Ли Джебом   Ким А Рон   Чан Ын Сук   Лим Чэ Хон   Чжан Цзяци   Сихан Чэн   Го Чжэнцзянь   Элла Вилкинс   Щи Цзимю   Чу Цзыцзюнь   Фу Чэньян   комедии   Чжан Чжанькун   2023   
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