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Трейлер фильма "Идеальные друзья" (2023)

Трейлер фильма "Идеальные друзья" (2023)

Автор:
14 февраля 2024 16:32
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Руфус Сьюэлл   Мэтт Уинн   Ширли Хендерсон   Индира Варма   Оливия Уильямс   фильм   Энн Рид   Амбер Роуз Рева   Дэвид Шааль   Джонатан Ливингстоун   Сильвестр Грот   Кваку Миллз   драмы   комедии   Алан Тьюдик   Великобритания   2023   
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Решив продать свой шикарный дом в респектабельном районе Лондона, супруги Сара и Том устраивают прощальную вечеринку для пары лучших друзей. Изысканные напитки, легкие закуски и приятная беседа — прекрасный план на вечер, в который никак не входила незваная гостья. Модная писательница Джессика — давняя знакомая компании — подготовила убийственное развлечение, и теперь всех ждет полная сюрпризов ночь.

Страна: Великобритания

Жанр: драма, комедия

Дата выхода в России: 22 февраля 2024

В ролях: Руфус Сьюэлл, Алан Тьюдик, Ширли Хендерсон, Индира Варма, Оливия Уильямс, Энн Рид, Амбер Роуз Рева, Дэвид Шааль, Джонатан Ливингстоун, Сильвестр Грот, Кваку Миллз

Режиссер: Мэтт Уинн

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Руфус Сьюэлл   Мэтт Уинн   Ширли Хендерсон   Индира Варма   Оливия Уильямс   фильм   Энн Рид   Амбер Роуз Рева   Дэвид Шааль   Джонатан Ливингстоун   Сильвестр Грот   Кваку Миллз   драмы   комедии   Алан Тьюдик   Великобритания   2023   
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