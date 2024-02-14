Трейлер фильма "Идеальные друзья" (2023)

Решив продать свой шикарный дом в респектабельном районе Лондона, супруги Сара и Том устраивают прощальную вечеринку для пары лучших друзей. Изысканные напитки, легкие закуски и приятная беседа — прекрасный план на вечер, в который никак не входила незваная гостья. Модная писательница Джессика — давняя знакомая компании — подготовила убийственное развлечение, и теперь всех ждет полная сюрпризов ночь.
Страна: Великобритания
Жанр: драма, комедия
Дата выхода в России: 22 февраля 2024
В ролях: Руфус Сьюэлл, Алан Тьюдик, Ширли Хендерсон, Индира Варма, Оливия Уильямс, Энн Рид, Амбер Роуз Рева, Дэвид Шааль, Джонатан Ливингстоун, Сильвестр Грот, Кваку Миллз
Режиссер: Мэтт Уинн
Источник: